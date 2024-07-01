Realme 13 Pro: первый тизер, камера на основе искусственного интеллекта и некоторые другие характеристики

Realme опубликовала первый тизер серии смартфонов Realme 13 Pro. Она придет на замену линейке Realme 12 Pro, которая дебютировала на многих рынках только в начале этого года. Ожидается, что серия 13 Pro будет включать по крайней мере две модели, такие как Realme 13 Pro и 13 Pro+.

Как утверждает Realme, серия Realme 13 Pro станет ее первой линейкой смартфонов с профессиональными возможностями фотографирования на основе искусственного интеллекта. Смартфоны будут оснащены новаторскими функциями ИИ. Кроме публикации изображения, Realme пока не предоставила никакой детальной информации об особенностях фотосъемки линейки 13 Pro.

Первый официальный тизер серии Realme 13 Pro демонстрирует круглый модуль камеры, как в серии 12 Pro. Таким образом, похоже, что дизайн серии 13 Pro не будет существенно отличаться от своего предшественника.

Также в сети появилась неофициальная информация о некоторых характеристиках смартфонов Realme 13 Pro и 13 Pro+. Ожидается, что они будут доступны в четырех конфигурациях памяти: 8+128 ГБ, 8+256 ГБ, 12+256 ГБ, 12+512 ГБ. Обоим устройствам приписывают 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфоны будут работать под управлением Realme UI 5 на базе Android 14.

Модель Realme 13 Pro+, вероятно, получит процессор Snapdragon 7s Gen 3, перископический телефото модуль с сенсором Sony IMX882 и 3-кратным оптическим зумом, аккумулятор емкостью 5050 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Размеры составят 161,34×73,91×8,23 мм, а вес — 190 г. Это устройство будет доступно в цветах Monet Gold и Emerald Gold. Версия Realme 13 Pro будет иметь цвета Monet Gold, Monet Purple и Sky Green, но другие ее характеристики пока неизвестны.

Источник: gizmochina

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