Реальное фото смартфона ASUS ZenFone 5 подтверждают вырез в верхней части дисплея, как у iPhone X [+ результат теста AnTuTu]

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27 февраля в рамках выставки MWC 2018 компания ASUS представит новые смартфоны серии ZenFone 5 – флагман Zenfone 5 со сдвоенной камерой, бюджетный Zenfone 5 Lite и «долгожитель» Zenfone 5 Max с большой батареей. И вот сейчас источник опубликовал первое реальное фото, на котором предположительно запечатлена флагманская модель, точнее – ее лицевая сторона.

Как видим, устройство должно получить дисплей с вырезом, подобным по форме на iPhone X. В целом можно сказать, что с лицевой стороны ASUS ZenFone 5 будет практически точной копией смартфона Apple iPhone X, который, по сути, популяризировал экраны «неправильной» формы (хотя и не был первым). Единственное отличие от модели Apple – это более широкая нижняя рамка.

Одновременно ZenFone 5 был замечен в базе данных тестового пакета AnTuTu, где он проходит под кодовым под модельным номером Z01RD.

Протестированное устройство было оснащено мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 845 и дисплеем разрешением 2246х1080 пикселей, что подтверждает вырез в верхней части и соотношение сторон 18.5:9.

Кроме этого, в конфигурацию устройства войдут 6 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти.

Протестированное устройство работало под управлением операционной системы Android 8.0.0, а результат теста составил около 238 тыс. баллов, что немного ниже значения Samsung Galaxy S9+ (265 тыс. баллов) и нового флагмана ZTE Nubia Z (271 тыс.) с той же SoC Snapdragon 845, но тут надо учитывать, что речь о предсерийных образцах.

Напомним, на прошлой неделе мы узнали, что следующая ключевая версия ОС Android P должна получить поддержку экранов с вырезами, как у iPhone X. Уже сейчас известно, что подобные модели готовят Huawei, Sharp и Motorola.

Источник: Slashleaks и GSM Arena