Reddit открыл офис в Киеве и ищет разработчиков в команду, но не ждите украинскую версию сайта в ближайшее время
Компания Reddit, владеющая одноименной популярной социальной платформой, служащая неиссякаемым источником шуток, мемов и всего остального, весьма неожиданно открыла офис в Киеве и сейчас активно нанимает в команду сотрудников из украинских разработчиков. Об этом сообщает онлайн-издание AIN.UA, которому удалось выяснить детали о работе киевского офиса, его планах и целях на украинском рынке.
О планах и целях источнику рассказали несколько разработчиков, курирующих формирование украинского филиала Reddit. А именно: software engineer Алексей Ященко и mobile software engineer Алексей Павловский из киевского офиса, а также senior user experience designer Павел Грозян из Сан-Франциско.
«Киев мы выбрали потому, что здесь очень много технически подкованных инженеров, которым интересно заниматься продуктом. Они стремятся к большему, хотят не только писать код. Нам как раз такие и нужны: люди, готовые делать вклад в продукт», — обьяснил Павел Грозян выбор Киева для открытия следующего офиса (таких у компании много в США и Европе).
Планов открытия офисов в других украинских городах у компании пока нет.
Reddit арендовала офис в «Креативном Квартале» в БЦ «Гулливер». Пока команда состоит из двух специалистов (упомянутых в начале), еще до 10 человек должны присоединиться к ним до конца года. К слову, офис будет ориентирован сугубо на разработку (пока что). На данный момент Reddit для украинского офиса нужны Front-End Developer и Back-end developer. Сейчас в Киеве открыто две вакансии: senior frontend engineer и senior backend engineer. В будущем, возможно, появятся вакансии для мобильных разработчиков.
Киевская команда станет частью подразделения Special Projects, работающего на развитие платформы. Чем конкретно будет заниматься офис в Киеве, в Reddit не говорят.
«Мы проводим огромное количество экспериментов в разных направлениях, одно из них — не рекламный доход, второе — все, что касается будущего интернета. Reddit — это сообщества, объединенные интересами. Мы хотим дать им инструменты, которые позволят убрать давление, которое испытывают пользователи Facebook и Twitter — платформах, которые конвертируют личные данные в кеш. На Reddit возможна абсолютная анонимность и мы принципиально не хотим продавать личные данные пользователей ради рекламы», — цитирует источник Алексея Ященко.
Судя по формулировке, речь вполне может идти о поиске способов монетизации.
Не секрет, что Reddit популярен в первую очередь США, тогда как в Украине сайт особой популярностью не пользуется, так как весь контент — англоязычный. Но в будущем популярность Reddit в Украине может значительно возрасти. Дело в том, что у команды есть планы по локализации всего продукта. И если проект получит зеленый свет, то вполне вероятно, что киевский офис будет отвечать за перевод Reddit на украинский. И появление украинского Reddit, безусловно, интригует, хотя понятно, что это если и произойдет, то еще очень нескоро.
Источник: AIN
- По состоянию на ноябрь 2019 года у Reddit было порядка 430 млн уникальных пользователей в месяц, 130 000 активных сообществ на различные темы, от компьютерных игр до личных финансов и политики. В феврале 2019 года компания привлекла 300 млн в ходе раунда D, в результате чего ее оценка выросла до $2,7 млрд.