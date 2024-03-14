Регулятор США обвинил Маска в попытке «исказить» расследование по поглощению Twitter

Миллиардера подозревают в «махинациях» с акциями накануне приобретения Twitter, на которых он потенциально мог заработать около $150 млн.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает расследование в отношении покупки Илоном Маском Twitter за $44 млрд — следователи определяют, нарушил ли миллиардер федеральные законы о ценных бумагах в 2022 году, когда задолго до поглощения приобрел 9,2% акций Twitter. Регулятор требует, чтобы лица, покупающие более 5% акций публичной компании, раскрывали информацию в течение 10 дней, однако миллиардер этого не сделал. Эта потенциально «умышленная» задержка принесла миллиардеру $156 млн и вызвала коллективный иск от бывших акционеров Twitter.

Маск всячески пытался избежать дачи показаний, среди прочего заявляя, что всю информацию можно отыскать в его биографии, изданной Уолтером Айзексоном. В конце концов SEC подала в суд, который предварительно постановил, что миллиардер должен явиться на слушание и прокомментировать свои действия.

В новом витке конфликта регуляторы обвинили Маска в попытке «исказить» расследование и применении «игровых трюков», чтобы его затормозить. Интересно, что заявление SEC таки содержит ссылку на биографию, написанную Айзексоном, которую регулятор цитирует как «только что опубликованные доказательства»:

«За три дня до того, как он должен был явиться для дачи показаний (но не явился), была опубликована его биография. Эта книга содержит новую важную информацию, связанную с расследованием».

Отметим, что Маск в течение многих лет высмеивал SEC, которая обвинила его в мошенничестве после печально известного твита 2018 года о «обеспечении финансирования для Tesla». В конце концов миллиардер договорился с регулятором и уплатил штраф в $20 млн, хотя все еще борется с юристом-няней, который должен одобрять некоторые его твиты о Tesla.

Источник: Engadget

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