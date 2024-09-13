Рейтинг цен iPhone 16 и iPhone 16 Pro: дешевле всего в США — и почти вдвое дороже в Турции

На днях Apple презентовала новую линейку iPhone 16 — с новыми процессорами, усовершенствованными камерами и функциями ИИ (которые одновременно будут доступны не всем и не сразу). Однако эволюция устройств имеет свою цену, которая вместе с тем существенно отличается по странам.

Сайт Nukeni исследовал, как варьируется стоимость iPhone 16, учитывая региональные сайты Apple. Из основного: цена на все 4 модели самая дешевая в США, тогда как больше всего средств за новый iPhone придется отдать в Турции.

Ниже приводим таблицы для каждой из моделей с перечнем цен по регионам (США и Канада могут появляться в списках неоднократно, поскольку цена меняется в зависимости от штата или провинции).

iPhone 16

Тройка лидеров по самым низким ценам для iPhone 16 — США, Китай и Канада для накопителя на 128 ГБ (от $829 до 873). В версиях на 256 ГБ в перечень добавляется Гонконг, а для 512 ГБ — Япония.

В то же время по самой высокой цене (вдвое дороже, чем в США!) iPhone 16 во всех трех версиях будет продаваться в Турции — от $1913 до $2354.

iPhone 16 Plus

Что касается версии 16 Plus, то самая дешевая модель на 128 ГБ продается в США, Китае и Гонконге ($929-987), тогда как в списке со смартфонами с большим объемом памяти Китай опережает уже Япония. Безоговорочным лидером по дороговизне здесь остается Турция — с ценами от $2180 до $2621.

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iPhone 16 Pro

Сэкономить на приобретении iPhone 16 Pro можно в Америке, Гонконге и Китае: для версии на 128 ГБ предусмотрена цена от $999 до $1120, тогда как самые дешевые модели на 256 и 512 ГБ обойдутся в $1099-1236 и $1299-1456 соответственно, а iPhone 16 Pro на 1 ТБ — минимум в $1499— 1699.

В Турции за iPhone 16 Pro все еще будут требовать больше всего средств — от $2445 до $3181 в зависимости от объема накопителя.

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max так же будет самым дешевым в Америке, Гонконге, Японии и Канаде, а наименьшие цены будут варьироваться от $1199 до $1816 в зависимости от объема накопителя.

В Турции приобрести эту модель можно за $2945 для версии на 256 ГБ и безумные $3534 для версии на 1 ТБ.

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Кроме Турции самыми высокими ценами отличились Бразилия, Дания, Финляндия и, в случае iPhone 16 Pro Max, Индия (кстати, там Apple начнет производить Pro-модели в этом году). Кое-где цены в регионах на одну и ту же модель могут превышать минимальную более чем вдвое (как в случае с iPhone 16 на 128 ГБ с ценой $929 в США и $1914 в Турции).

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