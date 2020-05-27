ОБНОВЛЕНО: Рекламные планы Take-Two Interactive раскрыли вероятные сроки релиза игры Grand Theft Auto 6





Практически сразу после выхода игры Red Dead Redemption 2 в 2018 году появились слухи о грядущем релизе Grand Theft Auto 6. Однако какой-либо конкретной информации не было. Учитывая, что на разработку Red Dead Redemption 2 ушло почти 8 лет, можно было предполагать, что до выхода GTA 6 еще далеко.

И похоже, эти предположения получают своё подтверждение. Согласно данным отчётности Take-Two Interactive (материнская компания Rockstar), поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания планируется существенное увеличение расходов на рекламу в 2024 фискальном году. Этот период будет приходиться на промежуток времени с апреля календарного 2023 года до конца марта календарного 2024 года. В фискальном 2024 году Take-Two Interactive намерена потратить на маркетинг около $90 млн. Это более чем в 2 раза превосходит её обычные годовые расходы на маркетинг (около $40 млн).

Наиболее вероятной причиной такого значительного роста рекламных расходов может быть выпуск крупной игры, например, Grand Theft Auto 6. Если большие маркетинговые расходы действительно связаны с выходом GTA 6, то её появления на рынке можно ожидать в конце 2023 года – накануне новогодних праздников. Добавим, ранее отслеживание рекламных планов Take-Two Interactive давало свои результаты. Благодаря этому удалось достаточно точно предсказать выпуск игры Red Dead Redemption 2 ещё до её анонса.

Интересно, что Take-Two Interactive ранее заявляла, что планирует увеличить свои расходы на рекламу в 2023 фискальном году. Это может говорить о том, что выпуск игры GTA 6, возможно, перенесли на один год позже. Отметим, недавно сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер покинул компанию. Возможно, внутренние неурядицы повлияли на сроки подготовки проекта.

Согласно последним слухам из Kotaku, GTA 6 действительно является «следующим крупным проектом» Rockstar. Игра может быть умеренного размера при запуске, что позволяет надеяться на её своевременный релиз.

ОБНОВЛЕНО: Представитель Take-Two Interactive опроверг представленные выше предположения аналитиков. В комментарии ресурсу Games Industry он заявил, что резкий рост расходов на маркетинг в фискальном 2024 году никак не связан с выпуском собственных игр издательства (в том числе и Grand Theft Auto 6). По его словам, указанные в отчётности высокие расходы на маркетинг связаны с выплатами по соглашениям со сторонними компаниями.

Источник: wccftech, GamesIndustry