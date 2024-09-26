Рекордные продажи новых авто: в августе украинцы потратили 15 млрд грн

Недавно сообщалось, что в августе на украинском автомобильном рынке наблюдался настоящий бум. Продажи новых легковых авто в Украине выросли на 40% и достигли уровня 8,1 тыс. Это рекордный показатель продаж новых легковушек за последние 32 месяца.

Такой скачок в продажах можно оценить не только количественно, но и в денежном выражении. Итак, в августе украинцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей почти 15 млрд грн. Это на 45% больше, чем в августе 2023 года, и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Около половины этой суммы было потрачено на авто всего пяти марок. Причем, если в количественном исчислении лидером августа стала модель RENAULT Duster, то в денежном выражении производитель этого авто не вошел в ТОП-5 тех, кто получил больше всего денег с украинцев:

ТОП-5 автопроизводителей по доходам в Украине в августе:

BMW — более 2,149 млрд грн. TOYOTA — 2,142 млрд грн. MERCEDES-BENZ — 1,2 млрд грн. VOLKSWAGEN — 948 млн грн. AUDI — 752 млн грн.

В ТОП-10 марок новых авто, которые собрали больше всего денег с украинцев в августе, также вошли SKODA, LAND ROVER, RENAULT, LEXUS, NISSAN.

Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 82,4 млрд грн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Источник: Укравтопром