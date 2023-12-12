Релиз iOS 17.2: с новым приложением Journal и поддержкой пространственного (spatial) захвата видео

Обновление iOS 17.2 от Apple стало доступно для последних моделей iPhone. Оно содержит новое приложение Journal от Apple, которое предназначено писать о событиях в жизни с подсказками, основанными на данных телефона, а также возможность записывать пространственные (spatial) видео.
Анонсированное еще на WWDC в июне, приложение Journal — ориентированное на здоровье и хорошее самочувствие, призвано заставить пользователя задуматься над маленькими и большими моментами в жизни, передает The Verge. Он должен распознавать «моменты» на основе данных телефона, включая посещенные места, фотографии или тренировки, которые выполнял пользователь. На основе этих «моментов» он может делать предложения по написанию текстов.
Также есть поддержка записи пространственных видео – функция, анонсированная вместе с iPhone 15 в сентябре. Она работает путем одновременной записи видео с основной и сверхширокоугольной камеры телефона для создания 3D-видео. Такие видео предназначены для воспроизведения на будущей гарнитуре Vision Pro, после ее выхода в следующем году.
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Другие функции в релизной версии iOS 17.2 включают возможность настроить кнопку действия на iPhone 15 Pro для перевода фраз, новые виджеты погоды и новые функции в приложении Messages, включая удобную кнопку «догон» для быстрого перехода к первому непрочитанному сообщению в разговоре. Обновление также добавляет поддержку Qi2 для iPhone 13 и 14 и более быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт без использования зарядного устройства MagSafe.