Релиз iOS 17.2: с новым приложением Journal и поддержкой пространственного (spatial) захвата видео

Обновление iOS 17.2 от Apple стало доступно для последних моделей iPhone. Оно содержит новое приложение Journal от Apple, которое предназначено писать о событиях в жизни с подсказками, основанными на данных телефона, а также возможность записывать пространственные (spatial) видео.

Віддамо футболку Збірної України з футболу з підписами гравців за донат від 200 грн на ЗСУ. У описі до донату обов'язково вказуй номер мобільного, щоб ми вручили приз! Кожні додаткові 200 грн у донаті +1 шанс на виграш! Взяти участь

Анонсированное еще на WWDC в июне, приложение Journal — ориентированное на здоровье и хорошее самочувствие, призвано заставить пользователя задуматься над маленькими и большими моментами в жизни, передает The Verge. Он должен распознавать «моменты» на основе данных телефона, включая посещенные места, фотографии или тренировки, которые выполнял пользователь. На основе этих «моментов» он может делать предложения по написанию текстов.

Также есть поддержка записи пространственных видео – функция, анонсированная вместе с iPhone 15 в сентябре. Она работает путем одновременной записи видео с основной и сверхширокоугольной камеры телефона для создания 3D-видео. Такие видео предназначены для воспроизведения на будущей гарнитуре Vision Pro, после ее выхода в следующем году.