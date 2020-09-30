Reuters: Министерство юстиции США подаст в суд на Google из-за нарушений в поисковом и рекламном бизнесе

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На следующей неделе Министерство юстиции США намерено подать иск против компании Google. Об этом сообщает ресурс Reuters со ссылкой на три внутренних источника. В этом иске компания обвиняется в попытке подорвать работу конкурирующих поисковых систем (Microsoft Bing и др.).

Отмечается, что ограничивая доступ поисковых сервисов к данным о пользователях и их предпочтениях, Google мешает своим конкурентам улучшать свои поисковые и рекламные платформы. Поисковый гигант опроверг эти обвинения.

Министерство юстиции также изучает рекламный бизнес Google. Компания продаёт место для рекламы под результатами поисковой выдачи. Также чиновников заинтересовали инструменты для показа такой рекламы.

Сообщается, что генеральных прокуроров штатов попросили подписаться под иском. Некоторые из них уже занимаются расследованием в отношении других сфер бизнеса компании Google.

В прошлом году Европейская комиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за попытку укрепить своё господство в поисковой рекламе путём ограничения использования конкурирующих поисковых систем.

Источник: gsmarena и Reuters