Режим Battle Royale добрался и до стратегии Civilization VI





Режим Battle Royale добрался до игры, в которой ожидать его появления не приходилось из-за самого жанра. Тем не менее, Firaxis и 2K всё же как-то попытались интегрировать режим Battle Royale в свою стратегию Civilization VI.

Так, о последнем обновлении для Civilization VI был добавлен соревновательный режим под названием Red Death, в котором могут сражаться до 12 игроков. Но вместо того, чтобы взвалить на свои плечи бремя лидера государства и заниматься постепенным его развитием, пользователям предлагается играть за одну из многочисленных постапокалиптических фракций. Лишь одна из них сможет покинуть погибающую планету до того, как кольцо радиоактивного шторма полностью сожмётся и не оставит доступного для жизни пространства. Базовые игровые механики остались прежними, но теперь внимание не сосредоточено на развитии общества, а скорее – на выживании в условиях обострившейся конкуренции.

Каждый игрок начинает партию с одного гражданского отряда, одного пехотного отряда и одного пулеметного отряда. В дальнейшем предстоит увеличивать свою фракцию, чтобы сокрушать других. При этом не нужно создавать никаких чудес света. Радиоактивный шторм сжимает безопасное пространство каждые несколько ходов, и схватки происходят намного быстрее, чем в обычных режимах игр серии Civilization.

Новый режим Red Death распространяется бесплатно среди всех владельцев игры Civilization VI.

Источник: Engadget