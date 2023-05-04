Режим слайд-шоу и инструмент удаления дефектов — Microsoft тестирует новые функции программы Photos в Windows 11

Microsoft тестирует обновление своего приложения Photos для Windows 11, которое расширяет его функциональные возможности. Так, в приложении появилась новая функция Spot Fix, предназначенная для исправления дефектов на фотографиях. Ещё одним новшеством является функция демонстрации слайд-шоу.

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Новый режим позволяет просматривать фотографии в формате слайд-шоу с обычной анимацией, переходами и звуковыми дорожками.

«Это был главный запрос, который мы получали от сообщества с момента запуска нового приложения Photos в Windows 11 прошлой осенью, — говорит Ивонн Хси, главный менеджер по продукту Windows Photos.

Инструмент Spot Fix позволит удалить пятна или «нежелательные области» с фотографий. Судя по описанию, инструмент похож на Healing Brush из Photoshop, который пытается устранить нежелательные фрагменты, сопоставляя содержимое остальной части фотографии. Пользователь может настроить размер области редактирования. Однако инструмент не удаляет нежелательные объекты с фотографий, как функция Magic Eraser, которую предлагает Google.

Кроме того, Microsoft возвращает в приложение еще одну важную функцию – полосу прокрутки временной шкалы. Она позволяет быстро прокручивать моменты времени и находить фотографии по годам и месяцам. Это может быть полезно при поиске фотографий с определённого события в прошлом в большой библиотеке.

Тестировщики Windows 11 в каналах Canary и Dev уже получили доступ к обновлённому приложению Photos. В ближайшие месяцы новые функции должны стать общедоступными.

Источник: The Verge