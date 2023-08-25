Сиквел Дюны Вильнева перенесли на 15 марта 2024 года – из-за протестов актеров и сценаристов

Из-за продолжающейся забастовки актеров в США ожидаемый сиквел Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая» от Legendary Entertainment и Warner Bros. переносится на более поздний срок. Первоначально его выход в прокат был запланирован на 3 ноября 2023 года. Но теперь называют новую дату премьеры ─ 15 марта 2024 года.

Вместе с тем забастовка не повлияла на даты выхода в прокат других фильмов Warner Bros., которые планировалось выпустить накануне новогодних праздников:

«Вонка» ─ 15 декабря;

«Аквамен и потерянное царство» ─ 20 декабря;

«Цвет лиловый» ─ 25 декабря.

Однако некоторые другие фильмы сместились в сетке показов. После переноса «Дюна: Часть вторая» берет дату, ранее назначенную для фильма «Годзилла и Конг: Новая империя», который, в свою очередь, переносится на 12 апреля. Ранее на эту дату был запланирован выпуск анимационного фильма «Властелин колец: Война рохирримов», который теперь перенесен на 13 декабря 2024 года.

Источник: deadline