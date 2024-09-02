Режиссер Dragon’s Dogma и Devil May Cry 5 покидает Capcom после 30 лет работы

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Хидеаки Ицуно, известный японский разработчик игр, покидает Capcom после десятков лет работы и планирует создать новую игру в другой компании.

Карьера Ицуно в Capcom началась в 1994 году. За это время он участвовал в разработке многих проектов. Сначала Ицуно работал планировщиком в двух викторинах и игре Street Fighter Alpha, выпущенной в 1995 году. Впоследствии он стал сорежиссером игр Star Gladiator (1996) и Rival Schools: United By Fate (1997). Позже Ицуно возглавил разработку Devil May Cry 2 и последующих частей этой франшизы.

Последним проектом Ицуно в Capcom стала игра Dragon’s Dogma 2 — ролевой экшен с открытым миром, выпущенный в марте этого года. За первый месяц после релиза игра разошлась тиражом более 2,5 миллиона копий.

После ухода из Capcom Ицуно планирует посвятить себя разработке «новой игры в новой среде». Хотя разработчик не раскрыл подробностей будущего проекта, он высказал амбициозные планы:

«С сентября я начну разработку новой игры в новой среде. Надеюсь создать веселые, красивые игры, которые будут такими же запоминающимися или даже более запоминающимися, чем те, которые я создал до сих пор».

Курс Python developer від Mate academy. Python дозволяє розробляти сайти, займатись аналітикою даних, навіть створювати штучні інтелекти. Навчайтесь з нами та отримайте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

Вероятно, разработчик поделится деталями, когда будет готов раскрыть больше информации сообществу геймеров.

Источник: 80lvl

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.