Новости Игры 02.09.2024 в 12:43 comment views icon

Режиссер Dragon’s Dogma и Devil May Cry 5 покидает Capcom после 30 лет работы

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Ігор Панченко

Автор новостей

Режиссер Dragon’s Dogma и Devil May Cry 5 покидает Capcom после 30 лет работы

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Хидеаки Ицуно, известный японский разработчик игр, покидает Capcom после десятков лет работы и планирует создать новую игру в другой компании.

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Карьера Ицуно в Capcom началась в 1994 году. За это время он участвовал в разработке многих проектов. Сначала Ицуно работал планировщиком в двух викторинах и игре Street Fighter Alpha, выпущенной в 1995 году. Впоследствии он стал сорежиссером игр Star Gladiator (1996) и Rival Schools: United By Fate (1997). Позже Ицуно возглавил разработку Devil May Cry 2 и последующих частей этой франшизы.

Режисер Dragon's Dogma і Devil May Cry 5 залишає Capcom після 30 років роботи
Хидеаки Ицуно

Последним проектом Ицуно в Capcom стала игра Dragon’s Dogma 2 — ролевой экшен с открытым миром, выпущенный в марте этого года. За первый месяц после релиза игра разошлась тиражом более 2,5 миллиона копий.

После ухода из Capcom Ицуно планирует посвятить себя разработке «новой игры в новой среде». Хотя разработчик не раскрыл подробностей будущего проекта, он высказал амбициозные планы:

«С сентября я начну разработку новой игры в новой среде. Надеюсь создать веселые, красивые игры, которые будут такими же запоминающимися или даже более запоминающимися, чем те, которые я создал до сих пор».

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Вероятно, разработчик поделится деталями, когда будет готов раскрыть больше информации сообществу геймеров.

Впечатления от Dragon’s Dogma 2. Игра года или жертва микротранзакций?

Источник: 80lvl

Раздел Игры выходит при поддержке?

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