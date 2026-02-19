tradfi
Новости Кино 19.02.2026 comment views icon

Режиссер "Охоты на Бена Сола" 2,5 года бесплатно работал над отмененным фильмом

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Режисер "Полювання на Бена Сола" 2,5 роки безплатно працював над скасованим фільмом

Оскароносный режиссер Стивен Содерберг рассказал, как 2,5 года бесплатно работал над отмененным фильмом «Охота на Бена Сола» для Disney. Над закрытым проектом также долго работали Адам Драйвер вместе со сценаристкой Ребеккой Блант.


Режиссер рассказал, что разочарование из-за закрытия проекта разделяли все, даже бывшая президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Команда работала над историей более двух лет, студия уже одобрила сценарий, но после презентации руководству Disney получили короткий ответ: «нет». О бюджете или производственных деталях речь даже не шла. Он добавил, что во время публичных обсуждений просил не искать вымышленных причин закрытия.

«Просто скажите, что произошло, потому что все, что мы знаем, это то, что произошло», — вспоминает он разговор.

По словам режиссера, единственное объяснение от Disney было следующее: «Мы не думаем, что Бен Соло мог бы быть живым». Проект должен был показать историю Бена Соло (Кайло Рена) после «Скайуокер. Восход», но руководство усомнилось, ведь персонаж там жертвует собой. Топ-менеджеры не видели адекватного способа вернуть его в новой истории, и в конце концов именно Боб Айгер и Алан Бергман отменили фильм, несмотря на поддержку идеи в Lucasfilm

«Я думал, что разговор будет чисто практическим — куда они пойдут, сколько это будет стоить? И у меня был действительно хороший ответ на это. Но до этого даже не дошло. Это безумие. Мы все очень разочарованы», — делится Стивен Содерберг.

За последние годы студия отменила или отложила немало фильмов из-за постоянной балансировки между экспериментами и страхом провала, и эта картина не стала исключением. О существовании «Охоты на Бена Сола» ранее рассказал сам Адам Драйвер. В октябре 2025 года он заявил, что с 2021-го обсуждал новый фильм «Звездных войн» и был готов вернуться к роли. Актер назвал сценарий «стандартом» для саги и сравнил атмосферу с «Империя наносит ответный удар».


Фанаты призвали Disney передумать. Часть сообщества даже заплатила за самолет с баннером «Спасите «Охоту на Бена Сола» над студией Disney в Бербанке. Актриса Дэйзи Ридли также поддержала реакцию фанатов и сказала, что была удивлена масштабом интереса. Хотя руководство не изменило своего решения.

Режисер "Полювання на Бена Сола" 2,5 роки безплатно працював над скасованим фільмом
Самолет с баннером «Спасите «Охота на Бена Сола»

Сейчас студия завершила съемки следующего фильма «Звездные войны: Звездный истребитель». Даже Том Круз присоединился к команде в качестве операторакоторый снял «водную дуэль» на световых мечах. Премьера запланирована на 28 мая 2027 года, то есть через год после премьеры «Мандалорца и Грога». Лента с Райаном Гослингом станет первым кинотеатральным релизом «Звездных войн» за последние 6 лет.

Источник: Variety, Aol

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новый "Властелин колец" покажет юность Смеагола-аутсайдера и вернет Бильбо Беггинса
Трейлер "Одиссеи" Нолана собрал 121,4 млн просмотров за сутки — вдвое больше, чем "Оппенгеймер"
Мэтт Дэймон похудел до "школьного" веса для съемок в "Одиссее" Нолана
"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"
Новая Лара Крофт избегает фильмов с Джоли, но изучает игры и комиксы Tomb Raider: "Я должна создать что-то свое"
Вышел первый трейлер "Одиссеи" Кристофера Нолана
"Человек-паук 4" бьет рекорд MCU по количеству злодеев: 9, без учета "серых" Халка и Карателя
Передумал: Кэмерон исследует "этический" аспект ИИ, чтобы выпускать "Аватары" быстрее
"Пираты Карибского моря" от создателей "Мстителей": появились первые кадры боевика "Блеф" с Карлом Урбаном
Нашумевший триллер "Служанка" с 92% рейтинга вышел в онлайне: где смотреть в Украине?
Миссия возможна: тизер черной комедии "Диггер", где Том Круз снова спасает мир
Все о Векне: на Netflix выйдет спектакль "Очень странные дела. Первая тень"
Создатели "Ты — космос" анонсировали фильм "Тореадоры из Васюковки": бюджет €2,5 млн, события перенесут в независимую Украину
Подвинул "Аватар 3": триллер "Служанка" собрал ₴60 млн в Украине за три недели
Люди Икс дебютируют в Marvel: новый тизер "Мстителей" раскрыл Магнето и Ксавьера
Хи-Мэн возвращается: трейлер фэнтези-боевика "Властелины вселенной"
Съемки фильма "Звездные войны: Звездный истребитель" официально завершены — они заняли 4 месяца
Первый за 10 лет фильм от режиссера "Пиратов Карибского моря" оценили в 88% на Rotten Tomatoes
Номинанты "Оскар-2026": исторический рекорд "Грешников", "Битва за битвой" и снова россияне (полный список)
"Дюна 3" оставила "Мстителей" без IMAX: все экраны забронированы на 3 недели с 18 декабря
Первый взгляд: Джонни Депп становится Скруджем в ремейке "Рождественской песни"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить