Режиссер "Охоты на Бена Сола" 2,5 года бесплатно работал над отмененным фильмом

Оскароносный режиссер Стивен Содерберг рассказал, как 2,5 года бесплатно работал над отмененным фильмом «Охота на Бена Сола» для Disney. Над закрытым проектом также долго работали Адам Драйвер вместе со сценаристкой Ребеккой Блант.





Режиссер рассказал, что разочарование из-за закрытия проекта разделяли все, даже бывшая президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Команда работала над историей более двух лет, студия уже одобрила сценарий, но после презентации руководству Disney получили короткий ответ: «нет». О бюджете или производственных деталях речь даже не шла. Он добавил, что во время публичных обсуждений просил не искать вымышленных причин закрытия.

«Просто скажите, что произошло, потому что все, что мы знаем, это то, что произошло», — вспоминает он разговор.

По словам режиссера, единственное объяснение от Disney было следующее: «Мы не думаем, что Бен Соло мог бы быть живым». Проект должен был показать историю Бена Соло (Кайло Рена) после «Скайуокер. Восход», но руководство усомнилось, ведь персонаж там жертвует собой. Топ-менеджеры не видели адекватного способа вернуть его в новой истории, и в конце концов именно Боб Айгер и Алан Бергман отменили фильм, несмотря на поддержку идеи в Lucasfilm

«Я думал, что разговор будет чисто практическим — куда они пойдут, сколько это будет стоить? И у меня был действительно хороший ответ на это. Но до этого даже не дошло. Это безумие. Мы все очень разочарованы», — делится Стивен Содерберг.

За последние годы студия отменила или отложила немало фильмов из-за постоянной балансировки между экспериментами и страхом провала, и эта картина не стала исключением. О существовании «Охоты на Бена Сола» ранее рассказал сам Адам Драйвер. В октябре 2025 года он заявил, что с 2021-го обсуждал новый фильм «Звездных войн» и был готов вернуться к роли. Актер назвал сценарий «стандартом» для саги и сравнил атмосферу с «Империя наносит ответный удар».





Фанаты призвали Disney передумать. Часть сообщества даже заплатила за самолет с баннером «Спасите «Охоту на Бена Сола» над студией Disney в Бербанке. Актриса Дэйзи Ридли также поддержала реакцию фанатов и сказала, что была удивлена масштабом интереса. Хотя руководство не изменило своего решения.

Сейчас студия завершила съемки следующего фильма «Звездные войны: Звездный истребитель». Даже Том Круз присоединился к команде в качестве операторакоторый снял «водную дуэль» на световых мечах. Премьера запланирована на 28 мая 2027 года, то есть через год после премьеры «Мандалорца и Грога». Лента с Райаном Гослингом станет первым кинотеатральным релизом «Звездных войн» за последние 6 лет.

Источник: Variety, Aol