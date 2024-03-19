Новости Софт 19.03.2024 в 09:47 comment views icon

Roblox запустила инструменты на основе искусственного интеллекта для упрощения создания 3D-контента

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Roblox представила два новых инструмента на основе искусственного интеллекта, направленные на облегчение создания 3D-контента на своей платформе. На конференции Game Developers Conference в Сан-Франциско компания продемонстрировала Avatar Auto Setup и Texture Generator, которые обещают значительно ускорить процесс создания аватаров и текстурирования объектов.

Avatar Auto Setup упрощает трудную задачу создания аватаров, автоматизируя преобразование трехмерных сеток тела в полностью анимированные аватары, готовые к немедленному использованию. Эта функция, доступная в альфа-версии Roblox Studio, значительно сокращает время, которое тратится на настройку аватара. В компании заявляют, что Avatar Auto Setup всего за несколько минут позволит завершить процесс, который раньше у человека мог занимать дни работы.

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В то же время Texture Generator позволяет создателям быстро изменять внешний вид 3D-объектов с помощью текстовых подсказок. Просто вводя описательные фразы, создатели могут создавать текстуры, адаптированные к их спецификациям, что способствует быстрому созданию прототипов и итерациям. С помощью Texture Generator создатели могут быстро создать прототип нового вида и оптимизировать рабочие процессы. Например, если создатель просит создать текстуру для трехмерного деревянного сундука с сокровищами, Texture Generator создаст текстуру, которая подчеркивает острые углы сундука и учитывает такие элементы, как деревянные доски и замок. Кроме того, создатель может легко генерировать несколько версий образца в разных цветах и текстурах, например, создавать золотые, серебряные и бронзовые трофеи.

Источник: venturebeat

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