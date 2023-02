Роботизированная альтернатива DALL-E. Исследователи создали ИИ-машину, вручную рисующую картины на основе текстовых, аудио и визуальных подсказок

Инженеры из группы Bot Intelligence Group (BIG) Университета Карнеги-Меллона создали робота, очень похожего на нейросеть DALL-E. Он так же с легкостью создает рисунки, полагаясь на подсказки — однако не выдает мгновенное цифровое изображение, а создает его вручную.

Роботу FRIDA (Framework and Robotics Initiative for Developing Arts), названному в честь мексиканской художницы Фриды Кало, потребуется немного контекстной информации и около часа времени, чтобы создать изображение. Кроме текстовых подсказок, робот реагирует на визуальные изображения: например, чтобы вдохновить ИИ, исследователи загрузили фото бюста Илона Маска и произнесли «ребенок плачет». Вот что создал робот:

