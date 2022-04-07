Rocket Lab попытается поймать ускоритель ракеты Electron в воздухе с помощью вертолета. Миссия запланирована на 19 апреля

Калифорнийская компания Rocket Lab работает над тем, чтобы сделать свою двухступенчатую ракету Electron частично многоразовой. Это предусматривает перехват первой ступени при помощи вертолета вскоре после запуска. Старт первой подобной миссии запланирован не ранее 19 апреля.

«Мы провели много успешных захватов вертолетами с копиями ступеней, провели обширные парашютные испытания и успешно подняли первую ступень Electron из океана во время наших 16-й, 20-й и 22-й миссий. Пришло время впервые подобрать в небе Electron. Это попытка поймать ракету, которая падает обратно на Землю, — добавил основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

26-й запуск Electron Rocket Lab, стартует с площадки A стартового комплекса 1 на полуострове Махия в Новой Зеландии в течение 14-дневного окна запуска, которое запланировано на 19 апреля по всемирному координированному времени. Electron развернет 34 полезных нагрузки от коммерческих операторов Alba Orbital, Astrix Astronautics, Aurora Propulsion Technologies, E-Space, Unseenlabs и Swarm Technologies через глобального поставщика пусковых услуг Spaceflight Inc. Ожидается, что запуск доведет общее количество спутников, запущенных Electron, до 146.

Попытка поймать первую ступень будет осуществлена Sikorsky S-92, большим двухмоторным вертолетом, обычно используемым для морской транспортировки нефти и газа, поисково-спасательных операций.

Примерно за час до старта Sikorsky S-92 компании Rocket Lab займет позицию в зоне захвата, примерно в 150 морских милях от побережья Новой Зеландии.В T+2:30 минут после старта первая и вторая ступени Electron разделятся в соответствии со стандартным профилем миссии. Вторая ступень Electron продолжит движение по орбите для развертывания полезной нагрузки, а первая ступень ракеты начнет спуск обратно на Землю, достигая скорости почти 8 300 км в час и во время пуска нагреется до температуры примерно 2400 градусов Цельсия.

После развертывания тормозного парашюта на высоте 13 км, основной парашют развернут на высоте около 6 км, чтобы резко замедлить ступень до 10 метров в секунду или 36 км в час. Затем вертолет Rocket Lab попытается зацепить стропу парашюта крюком. Как только ступень будет захвачена и закреплена, вертолет доставит ее обратно на землю, где Rocket Lab проведет тщательный анализ и оценит пригодность первой ступени для повторного полета.