Rockstar Games извинилась за забагованный релиз Red Dead Redemption 2 на ПК, пообещав разобраться со всеми проблемами в ближайшие несколько дней





Запуск игры Red Dead Redemption 2 на ПК, как известно, был омрачен многочисленными техническими проблемами, многие из которых не решены и по сей день. Но в ближайшие дни должен выйти очередной апдейт, который исправит известные ошибки. По крайней мере, так обещает издатель Rockstar Games, который вчера принес официальные извинения за забагованный релиз.

В компании объясняют, что проблемы, включая фризы и зависания, наблюдаются при определенном сочетании видеокарты NVIDIA, процессора и драйверов. Прямо сейчас специалисты Rockstar и NVIDIA вместе занимаются решением этих проблем. В компании говорят, что разработчикам требуется еще несколько дней, чтобы все проверить, после чего они приступят к развертыванию еще одного патча, который устранит все оставшиеся ошибки.

Чтобы хотя бы немного снизить градус недовольства среди фанатов, Rockstar Games решила сделать небольшой подарок — набор внутриигровых предметов для Red Dead Online. Забрать его смогут все, кто запустит вестерн на ПК до конца рождественских праздников.