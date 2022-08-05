Rozetka запустила программу обмена старых смартфонов и планшетов на сертификаты

Украинский интернет-магазин Rozetka запустил собственный трейд ин под названием «Rozetka Обмін» — ритейлер начал принимать старые планшеты, смартфоны и смартчасы в обмен на сертификат номиналом на сумму остаточной стоимости гаджета.

Подержанную технику можно приносить в ближайший пункт приема «Rozetka Обмін» в точке выдачи или в магазине (список и адреса доступны на сайте инициативы). Эксперт на месте проводит диагностику, оценивает состояние устройства и выдает сертификат на соответствующую сумму, которую затем можно использовать на приобретение любых товаров с пометкой «Продавец Rozetka» (кроме алкоголя, табачных изделий и подарочных сертификатов).

Кроме старого смартфона, планшета или смартчасов, подлежащих обмену, для составления акта принятия-передачи при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

В программе принимают участие:

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смартфоны — Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и других брендов;

планшеты — Samsung, iPad Apple, Lenovo и других брендов;

смартчасы — Apple, Samsung.

Необходимо лишний раз напоминать, что необходимо предварительно подготовить устройство — перенести личную информацию и контент на ноутбук или компьютер, после чего удалить ее с устройства, выйти из всех своих аккаунтов и произвести сброс до заводских настроек. Помочь с этим всем может специалист в магазине, но тогда это займет немного больше времени.

На сайте также есть онлайн-калькулятор, позволяющий предварительно оценить свой гаджет. Он показывает максимальную сумму – при условии идеального состояния устройства. То есть, чем больше царапин на корпусе/экране и изношенная батарея, тем меньше окончательная стоимость.

Таких программ обмена, которые являются хорошей альтернативой продаже устройства на вторичном рынке, становится все больше и это достаточно положительная тенденция.