Розовый MacBook? Новые лэптопы Apple выйдут в "веселых" цветах

Вадим Карпусь

Apple готовит к запуску новый доступный MacBook, и Марк Гурман из Bloomberg уже поделился некоторыми подробностями об этом устройстве. По его словам, компания применит новый производственный процесс для изготовления алюминиевого корпуса. Это согласуется с предыдущими сообщениями об использовании элементов термодизайна, подобных тем, что применили в iPhone 16 Pro. Там использовали алюминиевую подструктуру с графитовым покрытием для улучшенного отвода тепла.


Новый бюджетный Apple MacBook получит чип A18 Pro, который уже работает в iPhone 16 Pro Max. Это означает переход от традиционных M-серий на мобильный A-чип ради снижения стоимости. Дисплей будет иметь диагональ 12,9 дюйма. По информации из Тайваня, такую модель оснастят лишь 8 ГБ оперативной памяти, хотя ранее ожидалось использование 12 ГБ памяти. Но кризис на этом рынке и попытки снизить цену конечного устройства внесли коррективы. Поэтому будущий ноутбук даже будет иметь на 4 ГБ меньше памяти, чем современный iPhone 17 Pro.

Среди других ожидаемых характеристик упоминают:

  • контроллер USB 3.2 Gen 2 со скоростью до 10 Гбит/с (1,25 ГБ/с);
  • отсутствие контроллеров Thunderbolt;
  • алюминиевое шасси на базе конструкции MacBook Air, но с упрощенной конфигурацией;
  • трекпад с тактильным обратным откликом;
  • клавиатура без подсветки.

Ожидаемая цена нового Apple MacBook составляет от $699 до $799. Предыдущие оценки называли старт в диапазоне $500-600. Как бы там ни было, текущие данные также указывают на планку ниже $1000. Apple рассчитывает продавать от 5 млн до 8 млн устройств в год. Компания планирует отдельное мероприятие в марте, где также могут дебютировать новые MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. То есть за одну неделю рынок может получить сразу три новых MacBook.


Отдельная ставка делается на цвета. По словам Гурмана, компания тестировала светло-желтый, светло-зеленый, синий, розовый, классический серебристый и темно-серый варианты. Не все дойдут до релиза, но подход меняет многолетнюю традицию сдержанных «профессиональных» оттенков. Apple явно ориентируется на студенческую аудиторию и расширение доли рынка.

Источник: wccftech, phonearena

