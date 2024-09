Marvel, вероятно, сгенерировала постер «Громовержцев» с помощью нейросетей (ох, уж этот шестой палец)

Вчера Marvel опубликовала новые трейлер и постер для будущего фильма «Громовержцы» — и, похоже, для создания последнего не обошлись без помощи нейросетей.

На изображении показаны участники новой команды антигероев Marvel с Флоренс Пью в роли Елены Беловой по центру. Однако наибольшее внимание на постере принял на себя именно Льюис Пуллман, который сыграл Часового — все из-за нестандартного количества пальцев.

Nevermind it looks like he has six fingers but turns out 5 and 6 are the same finger

This did hurt my head pic.twitter.com/vDslqyeqRp

— Hassan Hamid 🎬 (@HassanHamid266) September 23, 2024