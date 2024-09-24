Marvel, вероятно, сгенерировала постер «Громовержцев» с помощью нейросетей (ох, уж этот шестой палец)

Вчера Marvel опубликовала новые трейлер и постер для будущего фильма «Громовержцы» — и, похоже, для создания последнего не обошлись без помощи нейросетей.

На изображении показаны участники новой команды антигероев Marvel с Флоренс Пью в роли Елены Беловой по центру. Однако наибольшее внимание на постере принял на себя именно Льюис Пуллман, который сыграл Часового — все из-за нестандартного количества пальцев.

Nevermind it looks like he has six fingers but turns out 5 and 6 are the same finger This did hurt my head pic.twitter.com/vDslqyeqRp — Hassan Hamid 🎬 (@HassanHamid266) September 23, 2024

Как известно, лишние пальцы любят рисовать именно нейросети, поэтому Marvel сразу заподозрили в «сотрудничестве с ИИ». Тогда как некоторые фаны выступили в защиту студии, заявив что ощущение «шестого» пальца вызывает всего лишь странное расположение руки.

It definitely looks like he does but it’s just weird placement lol pic.twitter.com/MJnIFgbbhm — UnrealSushi (@unrealsushi) September 23, 2024

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Неизвестно кто прав в этой ситуации и кого действительно обманывает зрение — в Marvel пока комментариев не предоставили.

В то же время в последние годы дизайнеры и редакторы из киноиндустрии все чаще обращаются за помощью к искусственному интеллекту в создании промо: ранее был удален трейлер «Мегалополиса» из-за обвинений в использовании фейковых цитат критиков, которые сгенерировал ИИ, тогда как для фильма «Восстание штатов» с помощью нейросетей сгенерировали постеры — и без путаницы не обошлось.

Напомним, что фильм «Громовержцы» дебютирует в украинских кинотеатрах 1 мая 2025 года. В центре сюжета — команда злодеев под предводительством депрессивной убийцы Елены Беловой, которых правительство отправляет на опасные миссии. Срежиссировал фильм Джейк Шрейер («Робот и Фрэнк»), а продюсерами выступили Кевин Файги и Скарлетт Йоханссон в частности.