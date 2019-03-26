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Ryanair начнет летать из Одессы и Харькова уже в июне
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Ryanair начнет летать из Одессы и Харькова уже в июне

Ryanair начнет летать из Одессы и Харькова уже в июне

Как известно, сейчас Ryanair выполняет рейсы только из двух украинских городов — Киева и Львова. Но уже в июне крупнейший европейский лоукостер начнет полеты из Одессы и Харькова. Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования билетов авиаперевозчика.

График полетов Ryanair из Харькова и Одессы:

РейсДни неделиВремя вылетаВремя прибытияПерший рейс
Одесса – Краковср13:0513:5016 июня
Краков – Одессавс12:4513:3016 июня
Харьков – Краковпн, пт13:2514:3017 июня
Краков – Харьковпн, пт09:4512:5017 июня
Харьков – Вильнюс

ср

вс

09:25

09:10

11:15

11:00

27 октября
Вильнюс – Харьков

ср

вс

07:00

06:45

08:50

08:35

27 октября
Одесса – Вроцлаввт, сб19:4020:4529 октября
Вроцлав – Одессавт, сб16:0019:0530 октября
Одесса – Катовицевт, чт, сб10:2511:1530 октября
Катовице – Одессавт, чт, сб07:0009:5030 октября

Согласно имеющимся данным, сетка полетов Ryanair из/в Украину прирастет минимум пятью новыми маршрутами. С 16 июня лоукостер начнет летать в Краков с частотой два раза в неделю с вылетами из Одессы по средам в 13:05, по воскресеньям —  в 12:45. С 27 октября Ryanair запустит рейсы Одесса-Вроцлав с вылетами в 19:40 по вторникам и субботам.

С 29 октября начнутся полеты по маршруту Одесса-Катовице: вылеты из Одессы по вторникам, четвергам и субботам в 10:25. Также в системе бронирования появились билеты на рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам. Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской дочкой Ryanair — Ryanair Sun.

Помимо этого, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс с вылетом из Харькова по средам в 9:25 и по воскресеньям в 9:10.

Через полчаса (в 14:30) стартует пресс-конференция Ryanair в Харькове, на которой может быть объявлен запуск и других маршрутов из Украины. Мы обновим заметку, как только станут известны новые подробности.

Источник: AviaNews

 

  • Ранее в этом месяце Ryanair открыл продажу билетов на рейс из Киева в Катовице, а за месяц до этого добавил рейс из Киева в Мадрид. Таким образом, до конца этого года авиакомпания будет выполнять 29 регулярных рейса из Киева, 5 из Львова, 3 из Одессы и 2 из Харькова.
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