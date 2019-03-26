Ryanair начнет летать из Одессы и Харькова уже в июне

Как известно, сейчас Ryanair выполняет рейсы только из двух украинских городов — Киева и Львова. Но уже в июне крупнейший европейский лоукостер начнет полеты из Одессы и Харькова. Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования билетов авиаперевозчика.

График полетов Ryanair из Харькова и Одессы:

Рейс Дни недели Время вылета Время прибытия Перший рейс Одесса – Краков ср 13:05 13:50 16 июня Краков – Одесса вс 12:45 13:30 16 июня Харьков – Краков пн, пт 13:25 14:30 17 июня Краков – Харьков пн, пт 09:45 12:50 17 июня Харьков – Вильнюс ср вс 09:25 09:10 11:15 11:00 27 октября Вильнюс – Харьков ср вс 07:00 06:45 08:50 08:35 27 октября Одесса – Вроцлав вт, сб 19:40 20:45 29 октября Вроцлав – Одесса вт, сб 16:00 19:05 30 октября Одесса – Катовице вт, чт, сб 10:25 11:15 30 октября Катовице – Одесса вт, чт, сб 07:00 09:50 30 октября

Согласно имеющимся данным, сетка полетов Ryanair из/в Украину прирастет минимум пятью новыми маршрутами. С 16 июня лоукостер начнет летать в Краков с частотой два раза в неделю с вылетами из Одессы по средам в 13:05, по воскресеньям — в 12:45. С 27 октября Ryanair запустит рейсы Одесса-Вроцлав с вылетами в 19:40 по вторникам и субботам.

С 29 октября начнутся полеты по маршруту Одесса-Катовице: вылеты из Одессы по вторникам, четвергам и субботам в 10:25. Также в системе бронирования появились билеты на рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам. Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской дочкой Ryanair — Ryanair Sun.

Помимо этого, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс с вылетом из Харькова по средам в 9:25 и по воскресеньям в 9:10.

Через полчаса (в 14:30) стартует пресс-конференция Ryanair в Харькове, на которой может быть объявлен запуск и других маршрутов из Украины. Мы обновим заметку, как только станут известны новые подробности.

Источник: AviaNews