Ryanair начнет летать из Одессы и Харькова уже в июне
Как известно, сейчас Ryanair выполняет рейсы только из двух украинских городов — Киева и Львова. Но уже в июне крупнейший европейский лоукостер начнет полеты из Одессы и Харькова. Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования билетов авиаперевозчика.
График полетов Ryanair из Харькова и Одессы:
|Рейс
|Дни недели
|Время вылета
|Время прибытия
|Перший рейс
|Одесса – Краков
|ср
|13:05
|13:50
|16 июня
|Краков – Одесса
|вс
|12:45
|13:30
|16 июня
|Харьков – Краков
|пн, пт
|13:25
|14:30
|17 июня
|Краков – Харьков
|пн, пт
|09:45
|12:50
|17 июня
|Харьков – Вильнюс
ср
вс
09:25
09:10
11:15
11:00
|27 октября
|Вильнюс – Харьков
ср
вс
07:00
06:45
08:50
08:35
|27 октября
|Одесса – Вроцлав
|вт, сб
|19:40
|20:45
|29 октября
|Вроцлав – Одесса
|вт, сб
|16:00
|19:05
|30 октября
|Одесса – Катовице
|вт, чт, сб
|10:25
|11:15
|30 октября
|Катовице – Одесса
|вт, чт, сб
|07:00
|09:50
|30 октября
Согласно имеющимся данным, сетка полетов Ryanair из/в Украину прирастет минимум пятью новыми маршрутами. С 16 июня лоукостер начнет летать в Краков с частотой два раза в неделю с вылетами из Одессы по средам в 13:05, по воскресеньям — в 12:45. С 27 октября Ryanair запустит рейсы Одесса-Вроцлав с вылетами в 19:40 по вторникам и субботам.
С 29 октября начнутся полеты по маршруту Одесса-Катовице: вылеты из Одессы по вторникам, четвергам и субботам в 10:25. Также в системе бронирования появились билеты на рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам. Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской дочкой Ryanair — Ryanair Sun.
Помимо этого, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс с вылетом из Харькова по средам в 9:25 и по воскресеньям в 9:10.
Через полчаса (в 14:30) стартует пресс-конференция Ryanair в Харькове, на которой может быть объявлен запуск и других маршрутов из Украины. Мы обновим заметку, как только станут известны новые подробности.
Источник: AviaNews
- Ранее в этом месяце Ryanair открыл продажу билетов на рейс из Киева в Катовице, а за месяц до этого добавил рейс из Киева в Мадрид. Таким образом, до конца этого года авиакомпания будет выполнять 29 регулярных рейса из Киева, 5 из Львова, 3 из Одессы и 2 из Харькова.