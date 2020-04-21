Ryzen 4000 и Radeon RX 5500M. Геймерские ноутбуки MSI Bravo 15 и Bravo 17 поступают в продажу





MSI объявила о начале приема предварительных заказов на новые геймерские ноутбуки Bravo 15 и Bravo 17, которые оснащаются новейшими 7-нм процессорами AMD Ryzen 4000 и дискретной видеокартой Radeon RX 5500M. Они являются прямыми наследниками прошлогодней линейки Alpha и претендуют на звание новых бестселлеров бюджетного сегмента, предлагая под 120 к/с при разрешении Full HD.

MSI Bravo 15 и Bravo 17 впервые дебютировали еще на январской выставке CES 2020, а их полноценный анонс состоялся месяц назад (тогда же вышли первые обзоры). И вот сейчас Bravo 15 и Bravo 17 — оба выполнены в темно-серых корпусах с металлической верхней крышкой и рабочей областью вокруг клавиатуры — наконец-то поступают в продажу. В американских онлайн-магазинах предложения начинаются: от $929 за Bravo 15 с 8 ГБ ОЗУ и Ryzen 5 4600H (6 ядер/12 потоков, 3,0/4,0 ГГц, Radeon Vega 6) и от $1099 — за Bravo 17 с 16 ГБ ОЗУ и Ryzen 7 4800H (8 ядер/16 потоков, 2,9/4,2 ГГц, Radeon Vega 7).

По большому счету — это одна модель, но в двух размерах экрана. Меньшая модель оснащается экраном диагональю 15,6 дюйма и весит 1,86 кг (толщина корпуса — 21,6 мм), а большая располагает экраном диагональю 17,3 дюймов и весит 2,3 кг (толщина корпуса — 23,1 мм). В обоих случаях тип матрицы и разрешение одинаковы — 1920 x 1080 пикселей, есть поддержка частоты обновления 120 Гц и AMD FreeSync. Ниже приводим галерею с ключевыми особенностями серии и таблицу с подробными техническими характеристиками. Увы, подробностей о сроках доступности и ценах для Украины пока нет.