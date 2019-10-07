Navi — в массы! Представлены настольная и мобильная видеокарты Radeon RX 5500 на 7-нм GPU c архитектурой RDNA

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Как и ожидалось, компания AMD сегодня расширила модельный ряд игровых видеокарт Radeon RX 5000-й серии на базе 7-нм GPU Navi «вниз» и отправила семейство ускорителей Polaris на заслуженный отдых. Конечно же, речь о моделях Radeon RX 5500, являющихся более доступными альтернативами ранее выпущенным Radeon RX 5700 и RX 5700 XT.

Новинки пока отсутствуют на официальном сайте производителя, но тематические ресурсы уже опубликовали все официальные подробности, включая замеры производительности.

Одновременно с настольной Radeon RX 5500 дебютировала и мобильная версия Radeon RX 5500M, построенная на том же 7-нм GPU Navi, но отличающаяся более низкими частотами.

Также зарубежные тематические ресурсы упоминают вариант RX 5500 XT, но пока официально подтверждены только настольная Radeon RX 5500 и ее мобильный аналог. Ниже приводим сводную сравнительную таблицу характеристик всех видеокарт AMD Radeon RX 5000-й серии.

Видеокарта Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Radeon RX 5700 XT Radeon RX 5700 Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5500 Графическая архитектура, техпроцесс Navi (RDNA 1st Gen), 7 нм Navi (RDNA 1st Gen), 7 нм Navi (RDNA 1st Gen), 7 нм Navi (RDNA 1st Gen), 7 нм Navi (RDNA 1st Gen), 7 нм К-ство потоковых процессоров 2560 2560 2304 1408 1408 К-ство блоков TMU/ROP 160/64 160/64 144/64 88/TBD 88/TBD Базовая частота, МГц 1680 1605 1465 TBD TBD Частота Boost Clock, МГц 1980 1905 1725 1845 1845 Частота Game Clock, МГц 1830 1755 1625 1717 1717 Производительность, TFLOPs 10,14 9,75 7,95 5,19 5,19 Память 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 4 ГБ GDDR6 Разрядность шины обмена с памятью, бит 256 256 256 128 128 Полоса пропускания видеопамяти, Гбайт/с 448 448 448 224 224 Интерфейс PCI-Express 4.0 PCI-Express 4.0 PCI-Express 4.0 PCI-Express 4.0 PCI-Express 4.0 Пиковая потребляемая мощность, Вт 235 225 180 Н/Д Н/Д Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США 449 399 349S ~150 ~130 Дата анонса 7 июля 2019 7 июля 2019 7 июля 2019 7 октября 2019 7 октября 2019

Как и предполагалось, прямым конкурентом AMD Radeon RX 5500 выступает NVIDIA GeForce GTX 1650, которая предлагается сейчас примерно за $150. По крайней мере, именно GeForce GTX 1650 и старая модель Radeon RX 480 выбраны производителем для сравнения с новой Radeon RX 5500. Само собой, последняя заметно превосходит обе сравниваемые.

Также говорится, что Radeon RX 5500 будет представлена на рынке только в версиях от AIB-партнеров, эталонного варианта от самой AMD не будет. Так что, вероятнее всего, сегодняшних анонс будет чисто бумажный, а затем посыпятся анонсы вариантов от партнеров. Мы обновим эту новость, как только появятся недостающие подробности.

Источник: videocardz и wccftech