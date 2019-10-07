Navi — в массы! Представлены настольная и мобильная видеокарты Radeon RX 5500 на 7-нм GPU c архитектурой RDNA
Как и ожидалось, компания AMD сегодня расширила модельный ряд игровых видеокарт Radeon RX 5000-й серии на базе 7-нм GPU Navi «вниз» и отправила семейство ускорителей Polaris на заслуженный отдых. Конечно же, речь о моделях Radeon RX 5500, являющихся более доступными альтернативами ранее выпущенным Radeon RX 5700 и RX 5700 XT.
Новинки пока отсутствуют на официальном сайте производителя, но тематические ресурсы уже опубликовали все официальные подробности, включая замеры производительности.
Одновременно с настольной Radeon RX 5500 дебютировала и мобильная версия Radeon RX 5500M, построенная на том же 7-нм GPU Navi, но отличающаяся более низкими частотами.
Также зарубежные тематические ресурсы упоминают вариант RX 5500 XT, но пока официально подтверждены только настольная Radeon RX 5500 и ее мобильный аналог. Ниже приводим сводную сравнительную таблицу характеристик всех видеокарт AMD Radeon RX 5000-й серии.
|Видеокарта
|Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary
|Radeon RX 5700 XT
|Radeon RX 5700
|Radeon RX 5500 XT
|Radeon RX 5500
|Графическая архитектура, техпроцесс
|Navi (RDNA 1st Gen), 7 нм
|Navi (RDNA 1st Gen), 7 нм
|Navi (RDNA 1st Gen), 7 нм
|Navi (RDNA 1st Gen), 7 нм
|Navi (RDNA 1st Gen), 7 нм
|К-ство потоковых процессоров
|2560
|2560
|2304
|1408
|1408
|К-ство блоков TMU/ROP
|160/64
|160/64
|144/64
|88/TBD
|88/TBD
|Базовая частота, МГц
|1680
|1605
|1465
|TBD
|TBD
|Частота Boost Clock, МГц
|1980
|1905
|1725
|1845
|1845
|Частота Game Clock, МГц
|1830
|1755
|1625
|1717
|1717
|Производительность, TFLOPs
|10,14
|9,75
|7,95
|5,19
|5,19
|Память
|8 ГБ GDDR6
|8 ГБ GDDR6
|8 ГБ GDDR6
|8 ГБ GDDR6
|4 ГБ GDDR6
|Разрядность шины обмена с памятью, бит
|256
|256
|256
|128
|128
|Полоса пропускания видеопамяти, Гбайт/с
|448
|448
|448
|224
|224
|Интерфейс
|PCI-Express 4.0
|PCI-Express 4.0
|PCI-Express 4.0
|PCI-Express 4.0
|PCI-Express 4.0
|Пиковая потребляемая мощность, Вт
|235
|225
|180
|Н/Д
|Н/Д
|Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США
|449
|399
|349S
|~150
|~130
|Дата анонса
|7 июля 2019
|7 июля 2019
|7 июля 2019
|7 октября 2019
|7 октября 2019
Как и предполагалось, прямым конкурентом AMD Radeon RX 5500 выступает NVIDIA GeForce GTX 1650, которая предлагается сейчас примерно за $150. По крайней мере, именно GeForce GTX 1650 и старая модель Radeon RX 480 выбраны производителем для сравнения с новой Radeon RX 5500. Само собой, последняя заметно превосходит обе сравниваемые.
Также говорится, что Radeon RX 5500 будет представлена на рынке только в версиях от AIB-партнеров, эталонного варианта от самой AMD не будет. Так что, вероятнее всего, сегодняшних анонс будет чисто бумажный, а затем посыпятся анонсы вариантов от партнеров. Мы обновим эту новость, как только появятся недостающие подробности.
Источник: videocardz и wccftech