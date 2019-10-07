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Navi — в массы! Представлены настольная и мобильная видеокарты Radeon RX 5500 на 7-нм GPU c архитектурой RDNA

Navi — в массы! Представлены настольная и мобильная видеокарты Radeon RX 5500 на 7-нм GPU c архитектурой RDNA

Navi — в массы! Представлены настольная и мобильная видеокарты Radeon RX 5500 на 7-нм GPU c архитектурой RDNA


Как и ожидалось, компания AMD сегодня расширила модельный ряд игровых видеокарт Radeon RX 5000-й серии на базе 7-нм GPU Navi «вниз» и отправила семейство ускорителей Polaris на заслуженный отдых. Конечно же, речь о моделях Radeon RX 5500, являющихся более доступными альтернативами ранее выпущенным Radeon RX 5700 и RX 5700 XT.

Новинки пока отсутствуют на официальном сайте производителя, но тематические ресурсы уже опубликовали все официальные подробности, включая замеры производительности.

Одновременно с настольной Radeon RX 5500 дебютировала и мобильная версия Radeon RX 5500M, построенная на том же 7-нм GPU Navi, но отличающаяся более низкими частотами.

Также зарубежные тематические ресурсы упоминают вариант RX 5500 XT, но пока официально подтверждены только настольная Radeon RX 5500 и ее мобильный аналог. Ниже приводим сводную сравнительную таблицу характеристик всех видеокарт AMD Radeon RX 5000-й серии.

ВидеокартаRadeon RX 5700 XT 50th AnniversaryRadeon RX 5700 XTRadeon RX 5700Radeon RX 5500 XTRadeon RX 5500
Графическая архитектура, техпроцессNavi (RDNA 1st Gen), 7 нмNavi (RDNA 1st Gen), 7 нмNavi (RDNA 1st Gen), 7 нмNavi (RDNA 1st Gen), 7 нмNavi (RDNA 1st Gen), 7 нм
К-ство потоковых процессоров25602560230414081408
К-ство блоков TMU/ROP160/64160/64144/6488/TBD88/TBD
Базовая частота, МГц168016051465TBDTBD
Частота Boost Clock, МГц19801905172518451845
Частота Game Clock, МГц18301755162517171717
Производительность, TFLOPs10,149,757,955,195,19
Память8 ГБ GDDR68 ГБ GDDR68 ГБ GDDR68 ГБ GDDR64 ГБ GDDR6
Разрядность шины обмена с памятью, бит256256256128128
Полоса пропускания видеопамяти, Гбайт/с448448448224224
ИнтерфейсPCI-Express 4.0PCI-Express 4.0PCI-Express 4.0PCI-Express 4.0PCI-Express 4.0
Пиковая потребляемая мощность, Вт235225180Н/ДН/Д
Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США449399349S~150~130
Дата анонса7 июля 20197 июля 20197 июля 20197 октября 20197 октября 2019

Как и предполагалось, прямым конкурентом AMD Radeon RX 5500 выступает NVIDIA GeForce GTX 1650, которая предлагается сейчас примерно за $150. По крайней мере, именно GeForce GTX 1650 и старая модель Radeon RX 480 выбраны производителем для сравнения с новой Radeon RX 5500. Само собой, последняя заметно превосходит обе сравниваемые.

Также говорится, что Radeon RX 5500 будет представлена на рынке только в версиях от AIB-партнеров, эталонного варианта от самой AMD не будет. Так что, вероятнее всего, сегодняшних анонс будет чисто бумажный, а затем посыпятся анонсы вариантов от партнеров. Мы обновим эту новость, как только появятся недостающие подробности.

Источник: videocardz и wccftech

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