Рыжеволосый Джеймс Бонд? Amazon "тестирует" 37-летнего Скотта Роуза-Марша в качестве нового агента 007

Если вы устали от странных слухов о том, что основатель Amazon Джефф Безос продвигает свою жену на роль девушки Бонда, то вот вам новый — мы впервые можем увидеть рыжеволосого агента 007.

Согласно некоторым утечкам, которые распространило и солидное издание The Hollywood Reporter, Amazon пригласила на тесты для роли Бонда малоизвестного британского актера Скотта Роуза-Марша, где он читал строки «Золотого глаза».

Кроме того, что Роуз-Марш может стать первым рыжеволосым Бондом, вслед за «блондином» Дэниелом Крейгом, его каст может сигнализировать об отказе продюсеров от первоначальной цели по избранию «юного актера» для привлечения новой аудитории, поскольку нынешнему претенденту исполнилось 37 лет. К тому же перед тестами Скотт якобы получил указание «не выдавать себя за предыдущего 007», поэтому, вероятно, студия рассматривает абсолютный перезапуск персонажа.

Не чекайте на Джейн Бонд: Amazon лишить агента 007 чоловіком і британцем
Дэниел Крейг в роли Бонда / MGM

Роуз-Марш — пока единственный актер, которого слухи «отправили» на прослушивание. По крайней мере такого не писали о трио предыдущих кандидатов в составе звезды «Человека-паука» Тома Холланда, Джейкоба Элорди из «Эйфории» и Харриса Дикинсона, сыгравшего в «Хорошей плохой девочке». Между тем фаворитов от фанов в составе Аарона Тейлора-Джонсона, Генри Кавилла и Идриса Эльбы вообще перестали упоминать в утечках.

Рудоволосий Джеймс Бонд? Amazon "тестує" 37-річного Скотта Роуза-Марша, як нового агента 007
Трио «юных» кандидатов на Бонда — Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон

В начале февраля было объявлено, что Amazon MGM StudiosAmazon приобрела MGM Studios в 2022 году, вместе с тем получив обширный каталог из более 4000 фильмов и 17 000 телешоу, а также права на распространение всех фильмов о Джеймсе Бонде взяла «творческий контроль» над фильмами о Джеймсе Бонде, тогда как давние продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи отступили, хотя все еще останутся совладельцами франшизы. По слухам известно, что дуэт спорил с идеями студии «в стиле Marvel», которая хотела расширить историю дополнительными шоу.

Сейчас известно, что новый фильм о Джеймсе Бонде срежиссирует Дени Вильнев («Дюна»), а сценарий, вероятно, напишет Стивен Найт («Острые козырьки»). Инсайдеры утверждают, что обязательства Вильнева включают работу только над одним фильмом, к тому же режиссер не будет иметь права на редактуру «финальной версии», по этой причине от работы над проектом когда-то отказался Кристофер Нолан.

Последний и 25-й по счету фильм о Джеймсе Бонде, «007: Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли и при режиссуре Кэри Фукунаги, вышел в прокат в 2021 году и заработал $775 млн. Крейга уже в ближайшее время можно будет увидеть в роли детектива Бенуа Блана в триквеле детектива «Достать ножи».

«Казино Рояль», которого мы не видели: в сеть слили видео с пробами Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда

