С 14 сентября Киев ужесточает карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19

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10 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новый вариант эпидемического зонирования (он вступит в силу со следующего понедельника, 14 сентября) — помимо прочего, Киев и Винница из-за ухудшения ситуации с COVID-19 были отнесены к «оранжевой» зоне. Власти столицы приняли это решение и анонсировали новые карантинные ограничения.

С 14 сентября в Киеве вводятся следующие ограничения:

Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешается с участием не более 220 человек — не больше 1 человека на 10 м2 площади здания.

Запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, за исключением отелей.

Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях группами не более 20 человек.

Временное ограничение на проведение плановых госпитализаций. Исключение — помощь беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случая, когда есть реальная угроза для жизни пациента.

Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить социальную дистанцию — не более 1 человека на 10 м2 помещения.

Запрещена работа заведений оздоровления и отдыха — санаториев и лагерей в столице и пригороде.

Перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляются только при условии наличия 50% свободных мест для сидения.

С августа в Украине наблюдается стабильный рост количества новых случаев заболеваний на COVID-19. 10 сентября МОЗ отчитался о 3 144 новых случаев заболевания (404 из них — в Киеве) за прошлые сутки — это новый рекорд.

Источник: Виталий Кличко Facebook