С 2019 года Apple собирается перевести все свои смартфоны на OLED-дисплеи, акции Japan Display и Sharp отреагировали падением

До анонса новых моделей смартфонов iPhone остается как минимум несколько месяцев, однако сетевые источники уже публикуют утечки, связанные со следующей линейкой смартфонов Apple 2019 модельного года. По данным инсайдеров, бюджетный 6,1-дюймовый iPhone, который предположительно представят осенью текущего года, станет последним смартфоном Apple c LCD-экраном и начиная с 2019 года все смартфоны iPhone будут оснащаться исключительно OLED-экранами.

Несмотря на то, что речь идет о весьма отдаленных во времени решениях, а сама новость основана на слухах, финансовый рынок весьма нервно отреагировал на данные известия. Сразу после соответствующей публикации акции производителя LCD-экранов Japan Display (он поставляет IPS-экраны для смартфонов Apple) упали на 20%, отыграв обратно после паники всего 10%. Менее значительно, всего на 4%, упали акции Sharp, но в любом случае это говорит о том, что индустрию LCD-экранов ждет серьезная встряска.

В данный момент основным поставщиком OLED-экранов для смартфонов iPhone выступает компания Samsung, однако Apple уже инвестировала несколько миллиардов долларов в новые производственные линии LG, которая по слухам будет поставлять OLED-экраны для будущего 6,5-дюймового смартфона iPhone X Plus.

Напомним, что по слухам новая линейка смартфонов Apple будет включать улучшенную модель текущего iPhone X в том же 5,8-дюймовом формфакторе, более крупную 6,5-дюймовую модель iPhone X Plus (обе с OLED-матрицами), а также сравнительно бюджетный iPhone 9 с 6,1-дюймовой IPS-матрицей. Ожидается, что пара iPhone X / X Plus получит самую продвинутую начинку, но все три модели будут выполнены в новом безрамочном дизайне без кнопки на передней панели и с системой визуального распознавания владельца Face ID.

При этом ожидается, что бюджетная 6,1-дюймовая модель будет стоить от $700 и выше, что позволит ей занять долю от 35 до 50% в структуре продаж смартфонов Apple. В свою очередь цену на обновленную модель iPhone X снизят до $899 (сейчас — от $999), а более крупный смартфон iPhone X Plus будет стоить на $100 дороже компактной модели, то есть $999.

Источник: Macrumors