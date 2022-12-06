С 2023 года Microsoft увеличит цену игр внутренних студий для Xbox Series X|S до $70

Корпорация Microsoft рассказала, что она повысит стоимость игр собственной разработки до $70, начиная с 2023 года. Сейчас такие игры продаются по цене $60. Новые правила ценообразования будут применяться к грядущим играм, таким как Starfield, Redfall и следующей Forza Motorsport, которые разработаны для Xbox Series X и S и не появятся на Xbox One.

Решение Microsoft перекликается с аналогичными шагами других крупных представителей игровой отрасли. Sony продаёт собственные игры для PlayStation 5 за $70, а для PlayStation 4 – за $60. Ubisoft и Take-Two Interactive также приняли аналогичные решения с учётом растущих затрат на разработку игр.

Однако повышение цен может не оказать такого же влияния на Xbox из-за различий между бизнес-стратегиями Microsoft и Sony. Sony применяет цену в $70 для игр, доступных на консолях различных поколений, и при обновлении игры до версии для консоли нового поколения (с PS4 до PS5) взимает с клиентов $10. Игры для Xbox обновляются с Xbox One до Xbox Series бесплатно. При этом игры Microsoft, доступные на консолях разных поколений, по-прежнему стоят $60. Кроме того, Microsoft делает ставку на Game Pass, который даёт подписчикам доступ ко всем играм, подпадающим под новые правила ценообразования. И ещё подписчики, покупающие эти игры отдельно от Game Pass, получают скидку. Подписка Sony PlayStation Plus включает скидки, но не на новые игры от сторонних разработчиков.

Хотя в последние годы стоимость игр увеличивается, цена в $70 не является новым максимумом. В 1990-е годы новые игры регулярно продавались за $60-70 и более. Даже без учёта инфляции цены были сопоставимыми или более высокими. Цены начали снижаться, когда игры перешли на оптические диски, которые дешевле в производстве, чем картриджи.

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Цены на новые игры установились на уровне около $50 в течение года для PlayStation 2, но выросли до $60 долларов на PlayStation 3 и Xbox 360. С тех пор повышение цен объяснялось инфляцией и более дорогой разработки игр, хотя были факторы, способствовавшие снижению цен, такие как снижение расходов на сбыт и отказ от розничных продаж на физических носителях.

Источник: techspot