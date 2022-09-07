Pixel 7 та Pixel Watch — Google запланувала презентацію нових ґаджетів на 6 жовтня

Google, напередодні великої презентації Apple, розіслала запрошення на власну традиційну жовтневу презентацію нових пристроїв Pixel. Захід відбудеться 6 жовтня — шоу почнеться о 17:00 за Києвом та буде транслюватися онлайн.

It's all coming together. Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET. Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X — Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022

Центральне місце у майбутній презентації відведено флагманським смартфонам Pixel 7 / Pixel 7 Pro та першому смартгодиннику Pixel Watch, який вже добряче затримався — обидва ґаджети Google попередньо анонсувала на травневій конференції I/O (1 та 2).

Дизайн новинок вже давно не є секретом — сайт онлайн-магазину Google містить сторінку з описом головних особливостей майбутніх флагманів Pixel 7. Зокрема, апаратним базисом обох моделей стане наступне покоління процесора власної розробки — Tensor G2.

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Більш детальні технічні характеристики поки що невідомі, проте, як то кажуть, ще не вечір. Тільки позавчора в мережі з’явилося відео з розпакуванням ймовірно серійного Pixel 7 Pro у глянцево-чорному кольорі. І наживо новинка виглядає саме так, як на більш ранніх візуалізаціях — задню панель пристрою прикрашає декоративна алюмінієва вставка з двома отворами під основні камери та допоміжні сенсори. Ще раніше — у травні — прототип Pixel 7 з’явився на eBay, а потім інший користувач на Reddit стверджував, що зміг купити прототип 7 Pro на Facebook Marketplace.

Щодо смартгодинника Pixel Watch, який безперестану обговорюють кілька останніх років, ще у квітні прототип майбутнього конкурента Apple Watch 8 та Samsung Galaxy Watch5 забули в одному з ресторанів, тож, його дизайн також відомий. Сторінка з описом Pixel Watch наголошує, що це «перший розумний годинник, створений Google як зсередини, так і зовні».

На тизер-відео з анонсом презентації також можна побачити TWS-навушники Pixel Buds Pro, які вийшли на ринок ще влітку. Планшет Pixel Tablet, який ознаменує повернення Google на ринок після 8-річної паузи, очікується лише у 2023 році. Проте, можливо, 6 жовтня ми більше дізнаємося про загадкові AR-окуляри Google з функцією перекладу у реальному часі, або компанія приховала ще якісь неочікувані анонси.