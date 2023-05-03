Новости Устройства 03.05.2023 в 19:59

С декабря 2022 года по март 2023 Apple iPhone стоил в среднем $988 – абсолютный рекорд компании

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Исследователи рынка CIRP опубликовали отчет, в соответствии с которым Apple побила все собственные рекорды средней цены iPhone в течение квартала. С декабря по март средний iPhone стоил $988. Статистика учитывает как новые, так и восстановленные и подержанные аппараты.

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Интересно, что обычно к марту средняя цена iPhone падает, в результате более низкого спроса. Об этом свидетельствует статистика, которую CIRP ведет с 2015 года. Цена iPhone растет уже 4 квартала подряд, всё это время превышая $950.

С декабря 2022 года по март 2023 Apple iPhone стоил в среднем $988 – абсолютный рекорд компании

Самыми популярными моделями в 2023 году стали iPhone 14 Pro и iPhone 14 Max. Очевидно, высокая цена новых смартфонов сказалась на росте средней стоимости. Также известно, что Apple iPhone сохраняют высокую остаточную стоимость – соответственно, чем выше цена у новых моделей, тем выше она и на вторичном рынке. Исследователи считают именно вторичный рынок базой роста средней цены iPhone.

За два месяца Apple iPhone 14 потеряли 32% стоимости при вторичной продаже, Samsung Galaxy S23 и Google Pixel 7 – 40% и 48%

Источники: 9to5mac, CIRP


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