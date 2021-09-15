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Трансляция запуска первой гражданской миссии SpaceX на корабле Crew Dragon

Трансляция запуска первой гражданской миссии SpaceX на корабле Crew Dragon

Трансляция запуска первой гражданской миссии SpaceX на корабле Crew Dragon


Корабль с экипажем проведет три дня на орбите выше орбиты Международной космической станции с апогеем 590 км.

Поздно ночью 16 сентября (если позволит погода и не возникнет технических трудностей) состоится историческое событие — впервые на орбиту отправляется космический корабль SpaceX Crew Dragon с полностью гражданским экипажем Inspiration4 (в космос отправятся люди, не проходившие подготовку в NASA и других космических агентствах). Запуск будет транслироваться в прямом эфире, так что все желающие смогут в реальном времени следить за развитием событий со стартовой площадки LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде (окно трансляции ниже).

Трансляция начнется на канале SpaceX в 22:45 по киевскому времени. За обновлениями также можно следить в официальных аккаунтах SpaceX и Inspiration4 в твиттере — 1 и 2.

Официальная трансляция запуска первой гражданской миссии на корабле Crew Dragon

Официальный прогноз погоды для возможности сейчас предусматривает 70-процентную вероятность благоприятных условий для запуска. Метеоданные будут постоянно обновляться, так что все еще может измениться. Пятичасовое стартовое окно откроется в 03:02 по Киеву.

Полет полностью оплатил миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который организовал миссию ради благотворительности — в поддержку детской исследовательской больницы Св. Иуды (St. Jude Children’s Research Hospital).

Inspiration4. SpaceX анонсировала первый полностью гражданский полет Crew Dragon в конце 2021 года

На орбиту отправятся четыре человека. Командир экипажа — Джаред Айзекман, имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов. Вместе с ним в космос отправятся профессор колледжа из Аризоны Сайен Проктор, сотрудница детской больницы в Теннесси Хейли Арсено, а также инженер, бывший механик ВВС США Кристофер Семброски. Если все пойдет по плану, то 29-летняя Хейли Арсено станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе.

Для Inspiration4 будет повторно использоваться Crew Dragon (С207 Resilience) миссии Crew-1, который специально модифицировали для этой миссии — вместо стыковочного узла установили большой прозрачный купол для наблюдения и фотографирования. К слову, в этом куполе находится туалет. Также для этой миссии SpaceX повторно использует первую ступень с номенклатурным номером B1062, которая до этого дважды летала в космос (ранее она выводила спутники GPS III-04 и GPS III-05).

Все детали миссии Inspiration4

Falcon 9 и Crew Dragon для Inspiration4 — первой гражданской миссии SpaceX — полностью готовы к запуску. Он намечен на 16 сентября [Галерея]

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