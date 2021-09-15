Трансляция запуска первой гражданской миссии SpaceX на корабле Crew Dragon
Корабль с экипажем проведет три дня на орбите выше орбиты Международной космической станции с апогеем 590 км.
Поздно ночью 16 сентября (если позволит погода и не возникнет технических трудностей) состоится историческое событие — впервые на орбиту отправляется космический корабль SpaceX Crew Dragon с полностью гражданским экипажем Inspiration4 (в космос отправятся люди, не проходившие подготовку в NASA и других космических агентствах). Запуск будет транслироваться в прямом эфире, так что все желающие смогут в реальном времени следить за развитием событий со стартовой площадки LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде (окно трансляции ниже).
Трансляция начнется на канале SpaceX в 22:45 по киевскому времени. За обновлениями также можно следить в официальных аккаунтах SpaceX и Inspiration4 в твиттере — 1 и 2.
Официальная трансляция запуска первой гражданской миссии на корабле Crew Dragon
Официальный прогноз погоды для возможности сейчас предусматривает 70-процентную вероятность благоприятных условий для запуска. Метеоданные будут постоянно обновляться, так что все еще может измениться. Пятичасовое стартовое окно откроется в 03:02 по Киеву.
Полет полностью оплатил миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который организовал миссию ради благотворительности — в поддержку детской исследовательской больницы Св. Иуды (St. Jude Children’s Research Hospital).
Inspiration4. SpaceX анонсировала первый полностью гражданский полет Crew Dragon в конце 2021 года
На орбиту отправятся четыре человека. Командир экипажа — Джаред Айзекман, имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов. Вместе с ним в космос отправятся профессор колледжа из Аризоны Сайен Проктор, сотрудница детской больницы в Теннесси Хейли Арсено, а также инженер, бывший механик ВВС США Кристофер Семброски. Если все пойдет по плану, то 29-летняя Хейли Арсено станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе.
Для Inspiration4 будет повторно использоваться Crew Dragon (С207 Resilience) миссии Crew-1, который специально модифицировали для этой миссии — вместо стыковочного узла установили большой прозрачный купол для наблюдения и фотографирования. К слову, в этом куполе находится туалет. Также для этой миссии SpaceX повторно использует первую ступень с номенклатурным номером B1062, которая до этого дважды летала в космос (ранее она выводила спутники GPS III-04 и GPS III-05).
Все детали миссии Inspiration4
Falcon 9 и Crew Dragon для Inspiration4 — первой гражданской миссии SpaceX — полностью готовы к запуску. Он намечен на 16 сентября [Галерея]