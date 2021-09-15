Трансляция запуска первой гражданской миссии SpaceX на корабле Crew Dragon

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Корабль с экипажем проведет три дня на орбите выше орбиты Международной космической станции с апогеем 590 км.

Поздно ночью 16 сентября (если позволит погода и не возникнет технических трудностей) состоится историческое событие — впервые на орбиту отправляется космический корабль SpaceX Crew Dragon с полностью гражданским экипажем Inspiration4 (в космос отправятся люди, не проходившие подготовку в NASA и других космических агентствах). Запуск будет транслироваться в прямом эфире, так что все желающие смогут в реальном времени следить за развитием событий со стартовой площадки LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде (окно трансляции ниже).

Трансляция начнется на канале SpaceX в 22:45 по киевскому времени. За обновлениями также можно следить в официальных аккаунтах SpaceX и Inspiration4 в твиттере — 1 и 2.

Официальная трансляция запуска первой гражданской миссии на корабле Crew Dragon

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Официальный прогноз погоды для возможности сейчас предусматривает 70-процентную вероятность благоприятных условий для запуска. Метеоданные будут постоянно обновляться, так что все еще может измениться. Пятичасовое стартовое окно откроется в 03:02 по Киеву.

Полет полностью оплатил миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который организовал миссию ради благотворительности — в поддержку детской исследовательской больницы Св. Иуды (St. Jude Children’s Research Hospital).

На орбиту отправятся четыре человека. Командир экипажа — Джаред Айзекман, имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов. Вместе с ним в космос отправятся профессор колледжа из Аризоны Сайен Проктор, сотрудница детской больницы в Теннесси Хейли Арсено, а также инженер, бывший механик ВВС США Кристофер Семброски. Если все пойдет по плану, то 29-летняя Хейли Арсено станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе.

Для Inspiration4 будет повторно использоваться Crew Dragon (С207 Resilience) миссии Crew-1, который специально модифицировали для этой миссии — вместо стыковочного узла установили большой прозрачный купол для наблюдения и фотографирования. К слову, в этом куполе находится туалет. Также для этой миссии SpaceX повторно использует первую ступень с номенклатурным номером B1062, которая до этого дважды летала в космос (ранее она выводила спутники GPS III-04 и GPS III-05).

Все детали миссии Inspiration4