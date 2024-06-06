С начала года в Украину ввезли 160 тысяч авто: более 70% б/у, а 13% — электрокары

За первые 5 месяцев 2024 года в Украину импортировали 160 тысяч транспортных средств — на 21% больше, чем в прошлом году.

Подавляющее большинство ввезенных авто — подержанные (72%), тогда как на новые пришлось всего 28%. Средний возраст импортированных подержанных авто составляет 10 лет.

По данным МВД (через Опендатабот), самыми популярными марками среди импортируемых в Украину транспортных средств были:

VOLKSWAGEN — 18 771 (11.7%)

RENAULT — 13 187 (8.2%)

AUDI — 9 137 (5.7%).

Тогда как самыми популярными моделями среди импортируемых авто стали SKODA OCTAVIA, VOLKSWAGEN GOLF и PASSAT.

Бензиновые авто остаются самыми популярными и составляют фактически каждое второе ввезенное транспортное средство. На дизельные приходится 29%, а на электрокары — 12,9%.

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Больше всего ввезенных авто зарегистрировали в Киеве (13,9%), во Львовской (10,2%) и Одесской области (7,5%).

Если учитывать статистику отдельно по маю, то по данным ассоциации «Укравтопром», украинский автопарк пополнили более 19, 3 тысячи подержанных авто, ввезенных из-за рубежа — по сравнению с маем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 26% (но относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 2%).

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка в мае принадлежала бензиновым авто — 49%, далее следуют дизельные (23%), электромобили (17%), авто с ГБО (6%) и гибриды (5%). Лидером регистраций среди ввозимых подержанных авто остается Volkswagen Golf.