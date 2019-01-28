С пластика на сахарный тростник и крахмал. Samsung сделает упаковку своих устройств экологичнее

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Samsung Electronics, которая ранее пообещала к 2020 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии, придумала новый способ, как сделать свою продукцию еще экологичнее и анонсировала соответствующие изменения в стратегии. Эти изменения касаются используемых компанией упаковочных материалов. Производитель объявил, что он уже начал делать первые шаги в направлении к полному отказу от пластика, ныне использующегося используемого в качестве основного материала упаковки различных товаров и аксессуаров, в пользу экологически чистых материалов.

Как сообщается, с первой половины этого года в упаковке различных устройств и аксессуаров Samsung, от смартфонов и планшетов до бытовых приборов, начнут использоваться такие материалы, как бумага, переработанный пластик и различные биопластики (это пластмассы, полученные из возобновляемых источников биомассы, таких как растительные жиры и масла, кукурузный крахмал или микробиоматерия).

В пресс-релизе на официальном сайте Samsung говорится, что для внедрения изменений и разработки новой упаковки была сформирована специальная команда. Помимо задач, связанных с дизайном и разработкой, на нее возложены и другие (маркетинг и контроль качества).

Пластиковые лотки в коробках смартфонов, планшетов и устройств носимой электроники Samsung заменять на бумажные (из переработанной бумаги). Говоря о бумаге, с 2020 года Samsung намерена использовать в упаковке и руководствах только волоконные материалы, сертифицированные международными экологическими организациями.

Зарядные устройства также претерпят изменения – их блестящие глянцевые поверхности станут матовыми, а от защитных пластиковых пленок и вовсе хотят отказаться.

Пластик в упаковке бытовой техники для дома, такой как телевизоры и холодильники, заменят на переработанные материалы и биопластики, полученные путем переработки отходов пластика и неископаемых органических материалов, таких как крахмал или сахарный тростник.

«Мы стремимся перерабатывать ресурсы и сводить к минимуму загрязнение от наших продуктов. Мы будем использовать более экологически чистые материалы, даже если это приведет к увеличению стоимости [самой продукции]», – отметил Кён Бин Чон, глава глобального центра удовлетворённости клиентов Samsung.

К 2030 году Samsung планирует использовать 500 тысяч тонн переработанного пластика и утилизировать 7,5 тонн выброшенной продукции (общий показатель с 2009 года).

Источник: Samsung