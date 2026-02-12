tradfi
С совещаний не сбежать: Microsoft "спрятала" кнопку "Выход" в Teams

Microsoft Teams переносит опцию «Выйти» в системный трей Windows 11. Таким способом компания пытается предотвратить случайное оставление встреч после многочисленных жалоб пользователей.


В конце прошлого года софтверный гигант объявил о своем плане предоставить альтернативный способ выхода из встреч Microsoft Teams через системный трей, чтобы предотвратить случайные разрывы во время звонков. Сейчас обновление Teams перемещает опцию «Выйти», чтобы предотвратить случайное нажатие и в целом улучшить опыт пользования. Так что, если раньше можно было бы сказать, что это вполне разумное оправдание, если вы случайно нажали «Выйти» во время важной встречи в Teams, то теперь — нет. Несколько пользователей не выразили беспокойство по этому поводу, и теперь Microsoft наконец-то делает что-то, чтобы это исправить.

Эта функция изначально должна была начать внедряться к середине ноября и стать общедоступной к концу ноября 2025 года. Однако Microsoft изменила сроки, отложив выпуск до середины февраля. Таким образом, функция может постепенно появляться у пользователей, приближаясь к широкой доступности в течение ближайших нескольких дней. В связи с этим администраторам не нужно предпринимать никаких действий, поскольку изменения автоматически вступят в силу через новое обновление для десктопной версии Teams.

Стоит отметить, что это не единственный способ избежать случайного выхода из встреч Teams. Есть еще шанс, что вы можете нажать кнопку «Выйти», пытаясь выбрать «Поделиться», чтобы показать свой экран участникам \. В настройках приложения можно перейти в «Общие» и включить опцию подтверждения перед выходом из встречи, что может быть все еще раздражающим, но прогресс есть прогресс.в настройках приложения можно перейти в «Общие» и включить опцию подтверждения перед выходом из встречи.


Фото: NeoWin.net

Кроме этого, Microsoft планирует ввести новую функцию в Teams, которая позволит пользователям освободить место на экране во время видеозвонков, скрывая панель управления совещанием — эта опция станет доступной в марте 2026 года как отдельная настройка, которая даст больше контроля над интерфейсом во время видеовстреч. В целом, Microsoft постоянно расширяет возможности Teams: в декабре 2025-го появились новые функции, среди которых многозадачный режим со всплывающими окнами для одновременной работы с несколькими чатами и календарем, а также дополнительная безопасность присоединения к частным группам — это лишь часть обновлений, которые улучшают удобство и защиту во время общения в Teams.

Источник: WindowsCentral.com

