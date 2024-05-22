Microsoft позиционирует Team Copilot, как фасилитатора видеовстреч — специалиста (в этом случае искусственный интеллект), помогающего группе людей эффективнее работать вместе.

Вот семь ключевых функций Team Copilot, которые, по мнению Microsoft, могут упростить работу во время групповых видеозвонков:

Итоги встреч

Организатор может пригласить Team Copilot подытожить разговоры в Microsoft Teams. Помощник также будет делать заметки во время обсуждения, а любой участник сможет их отредактировать или удалить по желанию.

План действий

На основе разговоров Team Copilot может предложить план дальнейших действий — например, порекомендовать организацию следующей встречи с определенным коллегой или коллективом

Отслеживание времени для структуры встреч

В обсуждениях часто можно потерять счет времени, уделяя слишком много внимания отдельному вопросу. Team Copilot, как фасилитатор совещания, может проконтролировать, что на совещании поддерживается структурированное время для каждой из тем.

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Модерация чатов

Teams Copilot может общаться с членами команды в чатах, чтобы помочь им достичь определенных целей. Он также может искать и предоставлять по запросу определенные темы из чата, осуществлять поиск в Интернете от имени пользователей, отвечать на вопросы по обсуждению и т. д.

Просмотр документов

Team Copilot сможет по вашему запросу просмотреть общие документы и ответить на вопросы по ним.

Планирование задач

Team Copilot также может выполнять функции проектного менеджера в Planner: создавать и назначать задачи и цели для сотрудников.

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Советы

И, конечно, Team Copilot может служить источником советов для пользователей. В приведенном ниже примере пользователь Microsoft Teams просит помощника прочитать черновик и предложить новый с собственными комментариями.

Microsoft — не единственная компания, которая выпустила «искусственного коллегу» в этом месяце. На Google I/O гигант поисковой системы представил «AI Teammate», который подобно Team Copilot, может отвечать на вопросы на основе обсуждений в групповом чате.

Team Copilot предназначен только для пользователей Microsoft 365 и выйдет в предварительной версии позже в 2024 году.

Среди других новых функций для Teams Microsoft предложила стенограммы в реальном времени, возможность для организаторов управлять настройками относительно того, кто сможет записывать встречи, живые реакции, шумоподавление, функция «картинка в картинке» для iOS и Android, обмен файлами во время звонка, поддержка команд со слэшами и тому подобное.

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