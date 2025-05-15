S.T.A.L.K.E.R. 2 получила Патч 1.4 — NPC еще умнее, а мутанты едят трупы

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила очередной масштабный Патч 1.4 — враги стали умнее, а сталкеры научились бить ногами.
GSC Game World выпустила обновление 1.4 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с более 700 исправлениями. Патч улучшает ИИ, боевую систему, баланс и исправляет немало технических проблем. Среди наиболее заметных изменений — новое поведение NPC в бою, возможность мутантов питаться трупами, и то, что сталкеры будут бить игрока ногами, если тот присел.
«Постоянный A-Life: сталкеры теперь живут долгой и счастливой жизнью, пока не встретят свою смерть в Зоне», — начинает таким предложением GSC Game World пункт «Основные изменения».
Не менее важны исправления, касающиеся ключевых моментов прохождения. Теперь Шрам больше не игнорирует визиограф в миссии «Образа абсолютной истины», а путь в Припять больше нельзя сократить через железнодорожную цистерну на Янове.
Что изменилось в патче 1.4
Искусственный интеллект и боевая система
- NPC лучше используют укрытия — не бросаются без надобности и даже прячутся за деревьями.
- Сталкеры могут бросать гранаты, чтобы выбить врага из укрытия. Они имеют ограничения на количество гранат, в зависимости от фракции — у военных больше, у бандитов меньше.
- Ближний бой стал жестче на сложностях «Сталкер» и «Ветеран».
- Враги атакуют флангами, координируют тактические действия и реагируют на ситуацию в бою. После боя NPC ищут хабарчик и лечат раненых.
- Сталкеры научились бить мутантов в ближнем бою, а меньших — просто отталкивать ногами.
- Если игрок сел вприсядку — NPC могут ударить его ногой.
- Бюреры теперь ловят и бросают гранаты с помощью телекинеза.
- Исправлена ошибка, когда снайперы использовали обрезы — теперь с баллистикой все в порядке.
A-Life и поведение в Зоне
- Мутанты едят трупы и становятся настороженными, если кто-то рядом.
- Слепые псы спокойно лают, если рядом нет игрока.
- Исправлен ряд багов с тем, как NPC двигаются, реагируют после выбросов, ведут себя в засаде или умирают в воде.
- Тела мутантов больше не дергаются, не растягиваются и не прыгают после смерти.
Баланс и снаряжение
- RPG и взрывы стали мощнее, но летальное расстояние гранат уменьшилось.
- Добавлена новая характеристика оружия — удобство, а также обновлены панели с характеристиками.
- Комбинезон «Циркон» можно прокачать, а в тайниках появилось больше глушителей.
- Оружие, которое вышло из строя, теперь имеет красный фон.
Оптимизация и багфиксы
- Улучшено освещение, тени и LOD травы.
- Исправлены десятки багов — от невидимых аномалий и звуков дождя под землей до того, что игрок мог застрять в дверях.
- Исправлена проблема, по которой игрок мог попасть в Припять раньше, перепрыгнув железнодорожную цистерну на Янове.
- Звуки, эффекты, прозрачность HUD, динамические тени, сохранения — всё это тоже подчистили.
- NPC больше не застревают в дверях, а зомбированные не проваливаются под землю.
Миссии и мир игры
- Исправлено более 20 ошибок в основном сюжете, побочных квестах и открытом мире. Например, теперь задание «Найти Духа» можно нормально завершить.
- Исправлена проблема, по которой Шрам не подходил к визиографу, чтобы начать диалог с игроком во время миссии Образа абсолютной истины.
Отдельный пункт от разработчиков*
- Устранен баг, из-за которого при попадании в колбасу появлялись эффекты крови
(больше никакой кровянки)
- Исправлена ошибка, из-за которой утки после выстрела могли погружаться в воду вместо падения.
В целом разработчики провели масштабную работу над логикой боев, поведением врагов и техническим состоянием игры. Надеемся, что этот патч не добавил ранее неизвестные «аномалии». В предыдущем патче 1.3.2 основной акцент сделан на исправлении багов, которые мешали прохождению как основной, так и побочных миссий.
Напомним, что ранее GSC подтвердила официальную поддержку модов для S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2025 году. А также уже 20 мая выйдет обновленная трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone на ПК, Xbox Series X|S и PS5 — с полной поддержкой модификаций.
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил официальную «дорожную карту» — новое оружие, лут из мутантов и многое другое
Источник: GSC Game World
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: