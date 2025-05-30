S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.4.2 — мутанты больше не дрожат, а Шрам не застревает в анимации

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила патч 1.4.2., где улучшили стабильность игры и выпустили фиксы ключевых миссий.

Самое заметное — это снижение бронебойности патронов калибра 9×18. Теперь такие патроны будут меньше вредить бронированным противникам. Кроме этого, GSC Game World убрала баг с геймпадом: когда частота кадров была низкой, чувствительность движения камеры становилась слишком вялой. Теперь все должно работать более плавно.

Также патч исправляет несколько странных и раздражающих багов. Например, мутанты больше не дрожат и не дергаются хаотично, когда замечают угрозу. А еще предметы больше не дублируются в панели быстрого доступа и не отображаются в инвентаре, если их на самом деле там нет.

Что касается сюжетных миссий, то вспоминаем, как раньше игроки могли не запустить диалог с персонажем Стрелок в миссии «Опасные связи», если не уничтожали всю Стражу. Из-за этого не начиналось следующее задание, поэтому ошибку убрали.

Среди других сюжетных исправлений:

Шрам больше не застревает в анимации после смерти в бою с боссом в миссии «Последние приготовления».

Саня Очерет больше не устраивает перестрелки со своими же напарниками в миссии «Рубеж».

В «Последнем рывке» теперь точно открывается дверь в подземный туннель Дуги — раньше она могла остаться закрытой в сохранении.

Перед версией 1.4.2 вышел большой патч 1.4.0, который чинил сюжетные баги, улучшал A-Life и NPC. В частности разработчики убрали возможность попадать в Зону раньше времени через цистерну. А версия 1.4.1 добавила улучшенную совместимость с модами. Тем временем GSC Game World готовит к выпуску официальный модификационный SDK для S.T.A.L.K.E.R. 2 и трилогии Legends of the Zone. Сперва будет бета-версия, которую уже сейчас тестируют опытные модераторы в закрытом режиме.

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Источник: Steam GSC Game World