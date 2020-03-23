С завтрашнего дня Украина закрывает все аэропорты кроме Борисполя, запрещает турпоездки и ужесточает условия карантина

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса с завтрашнего дня (24 марта) в Украине будет работать только Международный аэропорт «Борисполь», а также будут запрещены туристические поездки украинцев за пределы страны.

«Только что приняли на правительстве. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт «Борисполь». С 12:00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса. Безопасность людей — превыше всего!» — отметил Владислав Криклий.

Помимо этого на заседании КабМина было принято решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в результате режим ЧС распространился уже на 9 областей Украины.

Также всем учреждениям, которые продолжат работать в период карантина, предписано установить отметки социальной дистанции в 1,5 м. За соблюдением данного ограничения будет следить полиция. Запрет на экспорт этилового спирта был продлен до 1 июня.

Напомним, что в международном аэропорту «Борисполь» с 17:00 22 марта 2020 все авиарейсы международного сообщения на прилет были переведены из терминала F в терминал B. В терминале работают эпидемиологи, которые проверяют состояние здоровья пассажиров и предупреждают о самоизоляции. Таким образом был выявлен как минимум один больной, экспресс-тест которого показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Пациент был доставлен в инфекционное отделение больницы.

За прошедшие сутки украинские пограничники оформили более 22 тыс. человек, из них на въезд — более 15 тыс. При этом более 13 тыс. из них — это украинцы, вернувшиеся из-за границы. Сегодня также планируется оформление эвакуационных поездов из Латвии и Польши.

Источник: КабМин Украины