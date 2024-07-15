Самая дорогая покупка в истории Google — в какую сумму компании обойдется израильский стартап?

Если сделка реализуется, то она станет «самой дорогой» в истории Google.

По данным The Wall Street Journal, Google ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности Wiz. Сумма потенциальной сделки оценивается в рекордные для компании $23 млрд.

Wiz была основана в Израиле в 2020 году (сейчас штаб-квартира в Нью-Йорке) и стремительно развивалась под руководством директора Ассафа Раппапорта. Компания получила около $350 млн дохода в 2023 году и работает с 40% компаний из списка Fortune 100 Список 100 крупнейших компаний США по версии американского журнала «Fortune»., а в мае планировала выйти на IPO Первая публичная продажа акций (или других ценных бумаг) частной компании при оценке в $12 млрд.

Ни Wiz, ни Google пока не комментировали сделку.

Предложения Wiz позволяют руководителям и специалистами по кибербезопасности получить представление о полном присутствии компании в облаке (особенно важно для компаний со значительными вычислительными ресурсами). Компания сотрудничает в частности с Amazon и Oracle.

Напомним, что в прошлом году Google приобрела компанию по кибербезопасности Mandiant за $5,4 млрд, однако сделка с Wiz может стать самым дорогим приобретением в истории поискового гиганта.

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По словам Times, сделка «выглядит вероятной», но может сорваться и рискует вызвать проверку со стороны регуляторных органов США. Сейчас Google сталкивается с беспрецедентным уровнем антимонопольного контроля, что потенциально может помешать сделке: Министерство юстиции дважды подавало в суд на компанию и антиконкурентную практику компании освещали в прошлом году на заседании.

Ранее CNBC сообщал, что Google вела переговоры о приобретение производителя программного обеспечения Hubspot, но, похоже, эти планы пока отложили.

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