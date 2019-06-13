Samsung анонсировала модульный 8K-телевизор The Wall Luxury диагональю 292 дюйма





Компания Samsung анонсировала выпуск новой версии своего массивного модульного телевизора The Wall на базе технологии MicroLED. Новая версия под названием The Wall Luxury получила диагональ 292 дюйма (почти 7,5 метра) и поддержку разрешения 8K. В качестве альтернативы предлагается конфигурация с поддержкой разрешения 2K, но диагональ экрана в таком случае ограничена 73 дюймами.

Новая версия The Wall Luxury обеспечивает более высокое разрешение изображения по сравнению с предыдущими прототипами телевизоров на базе технологии MicroLED, но вместе с тем и занимает значительно больше пространства. На выставке CES демонстрировался MicroLED телевизор с разрешением 4K и диагональю экрана 75 дюймов.

Технология Samsung MicroLED является модульной, то есть её можно гибко настроить для разных размеров и разрешений. Эти модули соединяются вместе. При этом можно увеличить разрешение всего телевизора, но нельзя увеличить разрешение его отдельных модулей. Пользователь может только добавить больше пикселей, используя больше модулей.

MicroLED — это впечатляющая новая технология отображения, которая использует отдельные светодиоды для создания изображения. Благодаря этому чёрные области изображения полностью чёрные, потому что их пиксели вообще не излучают свет. Это технология самоизлучения, аналогичная OLED, но она не должна страдать от таких её недостатков, как более низкая пиковая яркость и выгорание. Samsung утверждает, что телевизор The Wall Luxury рассчитан на 100 тыс. часов работы, а максимальная яркость составляет 2000 нит.

Компания Samsung пока не уточнила стоимость телевизора The Wall Luxury, однако известно, что он поступит в продажу уже в следующем месяце.

Источник: The Verge