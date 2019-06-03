Samsung анонсировала несколько ноутбуков серии Notebook 7, внешне напоминающих MacBook Pro
Накануне открытия конференции WWDC 2019 компания Samsung анонсировала выпуск нескольких новых ноутбуков, которые во многом похожи на устройства Apple MacBook Pro.
Новые ноутбуки Samsung Notebook 7 доступны в виде моделей с дисплеями диагональю 13 и 15 дюймов. Многие конструктивные особенности этих моделей напоминают MacBook Pro. Это края с алмазной огранкой, широкие трекпады, тонкие рамки, металлический корпус с широкими выемками для удобного открывания дисплея и даже шрифт на клавиатуре и обоях рабочего стола.
Однако в плане технических характеристик новинки Samsung существенно отличаются от Apple MacBook Pro. Ноутбуки Samsung Notebook 7 оснащены дисплеями с Full HD разрешением, процессорами Intel 8-го поколения и оперативной памятью объёмом 8 ГБ. 15-дюймовая модель поддерживает возможность установки дополнительного твердотельного накопителя и опциональной дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX250. Вместе с тем, устройства Notebook 7 предлагают ряд интерфейсных разъёмов, чем не могут похвастаться MacBook Pro. Пользователям доступны два порта USB 3.0, один порт USB-C, видео выход HDMI, слот microSD. В 13-дюймовой модели тачпад расположен по центру корпуса, а в 15-дюймовой версии из-за дополнительного блока цифровых клавиш тачпад смещён влево. Обе модели содержат сканер отпечатков пальцев (кнопка синего цвета на клавиатуре). Ноутбуки Samsung Notebook 7 поступят в продажу с 26 июля по цене от $999,99.
Кроме того, была анонсирована модель Samsung Notebook 7 Force, внешне напоминающая обычную 15-дюймовую версию Notebook 7, но выполненную исключительно в чёрном цвете. Что касается технических характеристик, то в данном случае по умолчанию устанавливается 16 ГБ оперативной памяти, предлагается видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650, доступно два слота для установки дополнительных накопителей. Цена этой модели заявлена на уровне $1499.
Источник: The Verge