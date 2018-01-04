Samsung анонсировала первый изогнутый QLED монитор с интерфейсом Thunderbolt 3

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Компания Samsung подготовила к выпуску новый монитор CJ791. Данная новинка позиционируется в качестве первого изогнутого монитора с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3.

Монитор Samsung CJ791 предназначен для применения в сферах бизнеса и развлечений. Он имеет диагональ дисплея 34 дюйма и поддерживает QHD разрешение 3440×1440 точек (соотношение сторон 21:9). Новинка выполнена на базе технологии QLED, обеспечивает углы обзора 178 градусов и имеет кривизну экрана 1500R. Время отклика матрицы заявлено на уровне 4 мс. Специальный игровой режим Game Mode динамически настраивает параметры цветности и контрастности для каждой сцены, чтобы обеспечить наиболее реалистичную передачу контента. Благодаря тонким боковым рамках устройство может эффективно использоваться в конфигурациях из нескольких мониторов. Благодаря наличию интерфейса Thunderbolt 3 пользователь сможет организовывать рабочее пространство с применением ноутбука, монитора, периферийного оборудования (например, внешних накопителей или видеокарт). При этом обеспечивается возможность не только передачи видео сигнала на монитор, но и до 85 Вт энергии для питания ноутбука.

Новый монитор Samsung CJ791 будет демонстрироваться во время проведения выставки CES 2018. Информация о цене и сроках начала продаж новинки пока не сообщается.

Источник: techpowerup