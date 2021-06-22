Samsung анонсировала три игровых монитора Odyssey G7, G5 и G3 с плоскими дисплеями





Компания Samsung расширила линейку игровых компьютерных мониторов Odyssey тремя новыми моделями. В прошлом году на рынок вышли устройства с изогнутыми панелями Odyssey G7 и G9, а в этом году геймерам предлагаются плоские модели Odyssey G7, Odyssey G5 и Odyssey G3.

Игровой монитор Samsung Odyssey G7 оснащён 28-дюймовой IPS панелью с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Устройство обеспечивает углы обзора 178 градусов, время отклика 1 мс, типичную яркость изображения 300 кд/м2. Устройство поддерживает VESA DisplayHDR 400, NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro. Для подключения источников сигнала предназначены интерфейсы Display Port 1.4 и HDMI 2.1. Последний будет полезен для тех, кто хочет подключить игровую консоль Xbox Series X или PlayStation 5 для запуска игр с параметрами 4K120p. Дополнительно новинка оснащена портами USB 3.0. В данной новинке реализовано большое количество различных функций, призванных улучшить жизнь пользователей. Например, Auto Source Switch+ позволяет проще и быстрее определить и переключить источник сигнала. Также упоминаются функции Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) и Easy Setting Box. Последняя позволяет управлять различными экранами для повышения удобства многозадачности. Подставка позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и ориентацию плоскости дисплея. Дополнительно поддерживается возможность крепления на кронштейн 100х100.

Монитор Samsung Odyssey G5 получил 27-дюймовую панель с разрешением QHD. Но в данном случае частота обновления изображения по сравнению с Odyssey G7 повышена до 165 Гц, а типичная яркость изображения – до 350 км/м2. Заявлена поддержка HDR 10, NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium. Интерфейсы подключения ограничены стандартами Display Port 1.2 и HDMI 2.0. Подставка также позволяет гибко настраивать положение плоскости дисплея, как и в случае Odyssey G7.

Игровой монитор Samsung Odyssey G3 представлен в виде двух версий, которые отличаются диагональю экрана: 24 и 27 дюймов. В обоих случаях применяется панель с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. В данной модели производитель ещё больше урезал функции и возможности. Пользователям доступна лишь поддержка AMD FreeSync Premium, интерфейсы подключения Display Port 1.2 и HDMI 1.4. Зато подставка осталась полнофункциональной. Подробные технические характеристики всех новинок представлены в следующей таблице.

Информация о цене и сроках начала продаж новых игровых мониторов Samsung Odyssey G7, Odyssey G5 и Odyssey G3 пока не сообщается.

Источник: xda-developers