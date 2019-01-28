Samsung близка к покупке израильской компании Corephotonics, способной создать мобильную камеру с 25-кратным оптическим зумом

Как сообщают хорошо осведомленные источники, компания Samsung близка к завершению переговоров касательно приобретения израильского разработчика технологий многомодульных камер Corephotonics. Уже сейчас называется даже предполагаемая сумма сделки — от $150 млн до $160 млн.

С учетом того, что Samsung выступает одним из главных инвесторов Corephotonics, а также нынешних тенденций на рынке смартфонов, покупка представляется вполне разумным ходом для южнокорейского производителя смартфонов. По данным источника, Corephotonics принадлежит более 150 патентов, связанных со сложными оптическими системами, которые могут быть адаптированы и для использования в камерах мобильных устройств. Собственно, говорится, что именно Corephotonics помогла Oppo в создании ее тройной камеры с десятикратным зумом для смартфонов, которая ожидается в будущем флагмане китайского производителя.

По имеющимся данным, Corephotonics располагает технологиями, которые в обозримом будущем можно использовать для создания мобильных камер с 25-кратным зумом. Зачем камерам для смартфонов такие возможности зуммирования, пока остается только гадать. Но сама по себе возможность появления в будущем смартфоне Samsung камеры с 25-кратным зумом определенно интригует.

Пока компании не комментируют слухи.

Остается вспомнить, что в конце 2017 года Corephotonics обвинил Apple в намеренном нарушении в iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus четырех его патентов на двойные камеры. Увы, чем завершилась та история, неизвестно.

Источник: PhoneArena