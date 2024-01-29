Samsung для китайского рынка будет заменять искусственный интеллект Google на Baidu в линейке в Galaxy S24

Samsung будет использовать бота Ernie Bot от Baidu в новой серии смартфонов Galaxy S24 в Китае. По крайней мере в тех функциях, где используется искусственный интеллект от Google, а не фирменный Galaxy AI.
Южнокорейский производитель позиционирует в Китае свою последнюю линейку телефонов как первую из волны смартфонов с искусственным интеллектом, а инструменты искусственного интеллекта Baidu помогут с обобщением, организацией и переводом текста, передает Bloomberg. Компания также обеспечит внутреннюю поддержку функции Samsung Circle to Search (круг поиска), которой на других рынках занимается Google.
Circle to Search ─ упрощенный поиск с экрана любого приложения появится в Galaxy S24, Google Pixel 8 и «премиальных» смартфонах
Программное обеспечение Android от Google является основой для большинства смартфонов в Китае, но дополнительные мобильные сервисы и магазин приложений компании недоступны, что заставляет местные компании заполнять пробелы альтернативами, например WeChat от Tencent. Для Baidu сделка с Samsung знаменует собой переход на ИИ Ernie, одну из первых удачных попыток создать китайского конкурента ChatGPT от OpenAI.
За последние годы доля Samsung на крупнейшем в мире рынке смартфонов снизилась до 1-2%, ее вытеснили Apple и местные бренды, такие как Xiaomi и Huawei. Демонстрация Ernie на видном месте может понравиться миллионам потенциальных пользователей.
Решение Samsung использовать модель искусственного интеллекта Ernie для своей будущей модели смартфона Galaxy 24 на базе искусственного интеллекта в Китае является подтверждением позиции Baidu как ведущего китайского игрока в области искусственного интеллекта. Хотя это положительно влияет на настроения, мы не ожидаем существенной финансовой выгоды для Baidu, учитывая крах некогда лидирующей доли Samsung на рынке телефонов в Китае. Мы остаемся осторожными в отношении перспектив Baidu в отрасли ИИ и ожидаем, что Tencent, Alibaba и Huawei выйдут победителями в долгосрочной перспективе в китайском секторе ИИ.
— Роберт Леа, аналитик.
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