Samsung для китайского рынка будет заменять искусственный интеллект Google на Baidu в линейке в Galaxy S24

Samsung будет использовать бота Ernie Bot от Baidu в новой серии смартфонов Galaxy S24 в Китае. По крайней мере в тех функциях, где используется искусственный интеллект от Google, а не фирменный Galaxy AI.

Южнокорейский производитель позиционирует в Китае свою последнюю линейку телефонов как первую из волны смартфонов с искусственным интеллектом, а инструменты искусственного интеллекта Baidu помогут с обобщением, организацией и переводом текста, передает Bloomberg. Компания также обеспечит внутреннюю поддержку функции Samsung Circle to Search (круг поиска), которой на других рынках занимается Google.

Программное обеспечение Android от Google является основой для большинства смартфонов в Китае, но дополнительные мобильные сервисы и магазин приложений компании недоступны, что заставляет местные компании заполнять пробелы альтернативами, например WeChat от Tencent. Для Baidu сделка с Samsung знаменует собой переход на ИИ Ernie, одну из первых удачных попыток создать китайского конкурента ChatGPT от OpenAI.

За последние годы доля Samsung на крупнейшем в мире рынке смартфонов снизилась до 1-2%, ее вытеснили Apple и местные бренды, такие как Xiaomi и Huawei. Демонстрация Ernie на видном месте может понравиться миллионам потенциальных пользователей.

Решение Samsung использовать модель искусственного интеллекта Ernie для своей будущей модели смартфона Galaxy 24 на базе искусственного интеллекта в Китае является подтверждением позиции Baidu как ведущего китайского игрока в области искусственного интеллекта. Хотя это положительно влияет на настроения, мы не ожидаем существенной финансовой выгоды для Baidu, учитывая крах некогда лидирующей доли Samsung на рынке телефонов в Китае. Мы остаемся осторожными в отношении перспектив Baidu в отрасли ИИ и ожидаем, что Tencent, Alibaba и Huawei выйдут победителями в долгосрочной перспективе в китайском секторе ИИ. — Роберт Леа, аналитик.

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