Новости Технологии 18.01.2024 в 11:31 comment views icon

Искусственный интеллект Galaxy AI будет доступен также на S23 и свежих складных смартфонах Samsung

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Юрій Орос

Автор новин

Искусственный интеллект Galaxy AI будет доступен также на S23 и свежих складных смартфонах Samsung

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На мероприятии Galaxy Unpacked Samsung анонсировала целый ряд функций на основе искусственного интеллекта для семейства S24 под общим названием Galaxy AI. Однако Samsung перенесет хотя бы некоторые из этих инструментов на прошлогодние премиальные телефоны и планшеты.

Engadget сообщает, что Samsung «с нетерпением ждет того, чтобы перенести опыт Galaxy AI на серию Galaxy S23, включая S23FE, ZFold5/ZFlip5 и Tab S9 позже в первом полугодии».

Новые инструменты ИИ от Samsung включают такие функции, как Chat Assist, которая может переводить в режиме реального времени или корректировать тон в текстах и ​​электронных письмах, Suggested Edits на фотографиях, что может автоматически исправлять тени и отображения, и Circle to Search, работающая вместе с поиском Google и объединяет традиционные текстовые запросы с визуальным поиском, похожим на Google Lens.

Circle to Search ─ упрощенный поиск с экрана любого приложения появится в Galaxy S24, Google Pixel 8 и «премиальных» смартфонах

Пока не ясно, будет ли весь набор функций искусственного интеллекта Galaxy AI доступен на всех устройствах, будут ли инструменты переноситься в каждом конкретном случае отдельно. И как это будет работать без Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400, которые используются в линейке S24?

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