Samsung Electronics представила карту памяти microSD PRO Endurance повышенной надежности

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Компания Samsung представила карту памяти Samsung PRO Endurance microSDHC/microSDXC, которая обеспечивает до 43,800 часов непрерывной записи видео при емкости 128 ГБ. Новые карты поддерживают скорость чтения до 100 МБ/с и запись FHD-видео с поддержкой формата 4K на скорости до 30 МБ/с.

Модель создана для обычных и бизнес-пользователей, которые нуждаются в постоянной съёмке происходящего с камер наблюдения и безопасности, нательных камер и автомобильных видеорегистраторов. Карты Samsung PRO Endurance помогут сделать процесс видеофиксации быстрым и надёжным.

Работать в сложных условиях Samsung PRO Endurance поможет защита Samsung’s 4-Proof, которая обеспечивает устойчивость к воздействию воды (IEC 60529, IPX7), перепадам температур, магнитному влиянию и рентгеновскому излучению. По данным производителя, Samsung PRO Endurance предлагает 25-кратную выносливость (возможной непрерывной записи) в сравнении с предыдущими высокоскоростными картами.

Карта памяти Samsung PRO Endurance доступна для приобретения, в том числе в Украине, с мая 2018 года. Рекомендованные розничные цены составляют 2899 грн для версии на 128 ГБ, 1399 грн для версии на 64 ГБ и 759 грн – для 32 ГБ.

Источник: Samsung