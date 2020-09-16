Samsung Galaxy M31s начал продаваться в Украине, до 27 сентября действует сниженная цена — 7 799 грн

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Samsung Electronics объявила о начале продаж в Украине нового бюджетного смартфона Galaxy M31s (обновление Galaxy M31), изначально дебютировавшего на рынке Индии пару месяцев назад.

Смартфон Galaxy M31s уже можно купить в украинской рознице, причем до 27 сентября действует специальная сниженная цена — 7 799 грн. Обычная рекомендованная цена на Galaxy M31s для украинского рынка — 8 499 грн. На украинском рынке представлена только версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Выбрать можно из двух цветов корпуса — черного и синего.

Новенький Galaxy M31s выделяется панелью sAMOLED Infinity-O (впервые в серии) разрешением Full HD+ с отверстием под одинарную фронтальную камеру по центру, как у последних флагманов Galaxy, квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп — четыре модуля выстроены прямоугольнике в виде буквы L (в Galaxy M31 они расположены буквой Г), емким аккумулятором на 6000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт (Galaxy M31 — 15 Вт) и встроенным в боковую грань сканером отпечатков пальцев.

В главном модуле камеры используется 64-Мп сенсор Sony IMX682 с объективом с диафрагмой F/1,8 (в Galaxy M31 установлен Samsung GW1). Вспомогательные модули остались прежними — 8-мегапиксельный сверхширокоугольный (123 градуса) и два 5-мегапиксельных (макро и анализ глубины сцены). Фронтальная камера — 32-мегапиксельная, как у оригинального Galaxy M31.

На полную зарядку батареи с использованием комплектного ЗУ на 25 Вт уходит 97 минут.

Более подробные характеристики приведены на изображениях ниже. Также ознакомиться с ними можно в нашем детальном анонсе.