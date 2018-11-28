Samsung инвестирует $40 млн в разработчика Pokemon Go ради эксклюзивных игр для смартфонов Galaxy

Согласно ресурсу The Inquirer, Samsung инвестирует $40 млн в Niantic, разработчика нашумевших мобильных хитов с элементами дополненной реальности Ingress и Pokémon Go. Как утверждают источники, уже в ближайшие недели компании могут объявить о сделке, по условиям которой смартфоны Samsung Galaxy получат эксклюзивный контент от Niantic.

Главной изюминкой сотрудничества между Samsung и Niantic станет эксклюзивная игра по вселенной Гарри Поттера, в которой стилус S-Pen будет использоваться как волшебная палочка. Примечательно, что Niantic ещё год назад анонсировала новую мобильную игру в дополненной реальности Harry Potter: Wizards Unite, которая должна выйти в 2019 году. Инвестиции в размере $40 млн кажутся небольшими по отраслевым меркам для приобретения эксклюзивных прав на нового Гарри Поттера, так что, возможно, всё ограничится обычным дополнением к игре либо определёнными возможностями, недоступными для других мобильных устройств. Сделка также предусматривает игру Ingress, а вот, что касается Pokémon Go, то Niantic не владеет этой франшизой.

Для Samsung это не первый опыт сотрудничества с разработчиками мобильных игр. Ещё во время презентации фаблета Galaxy Note9 южнокорейская компания объявила о партнёрстве со студией Epic Games для эксклюзивного запуска Android-версии Fortnite на смартфонах Galaxy. Правда эта эксклюзивность длилась всего несколько дней. Тем не менее, Samsung продолжает завлекать потенциальных покупателей «королевской битвой».

По всей видимости, таким образом компания пытается дифференцировать свои смартфоны среди устройств других брендов. Можно ожидать, что подобной стратегии Samsung будет придерживаться и во время презентации Galaxy S10 в следующем году.

Источник: The Inquirer