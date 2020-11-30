Samsung может выпустить собственный трекер Galaxy Smart Tag, похожий на устройства Tile





Во время презентации смартфонов серии Galaxy Note 20 компания Samsung анонсировала функцию SmartThings Find. Компания пояснила, как её новое приложение может с большей точностью находить совместимые продукты Galaxy. Теперь же выяснилось, что Samsung также может работать над собственным трекером, похожим на устройства Tile.

Новое устройство под названием Galaxy Smart Tag с модельным номером EI-T5300 прошло процесс сертификации в Indonesian Telecom Certification. Судя по названию, вероятно, что Samsung создала трекер объектов. Следует отметить, что это не первая работа над подобным продуктом. Два года назад компания выпустила трекер с поддержкой LTE под брендом SmartThings.

Для компании Samsung было бы логично внедрить функцию SmartThings Find в свой будущий трекер. Обычно смарт-трекеры объектов обладают возможностью подключения через беспроводное соединение Bluetooth. Но вполне возможно, что Samsung может добавить в свой будущий трекер дополнительные функции подключения, такие как UWB (Ultra-Wideband), LTE и GPS, тем более что компания уже выпускала трекер со встроенными LTE и GPS еще в 2018 году.

Источник: sammobile